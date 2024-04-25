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Posted 25 апреля, 11:43

Published 25 апреля, 11:43

Modified 25 апреля, 11:45

Updated 25 апреля, 11:45

Новый директор ТЮЗа в Екатеринбурге выходит на работу

Новый директор ТЮЗа в Екатеринбурге выходит на работу

25 апреля 2024, 11:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге к своим обязанностям приступает новый руководитель ТЮЗа. Им стал Сергей Радченко.

Нового начальника коллективу представят министр культуры Светлана Учайкина и мэр Алексей Орлов. Радченко стал новым директором после ухода Евгении Умниковой.

Первый рабочий день Радченко — 26 апреля, пишет 66.ру. Ранее он был замминистра культуры по региону.

Напомним, что уволенную пенсионерку в декрете по уходу за внуком восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге. Также начальство должено заплатить ей 66,4 тысячи рублей.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Мэр#Театр#Алексей Орлов#Должность#Светлана Учайкина#ТЮЗ#Министр культуры#Евгения Умникова#Екатеринбург#Сергей Радченко
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