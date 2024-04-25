Новый директор ТЮЗа в Екатеринбурге выходит на работу

Posted 25 апреля, 11:43
Published 25 апреля, 11:43
Modified 25 апреля, 11:45
Updated 25 апреля, 11:45
Нового начальника коллективу представят министр культуры Светлана Учайкина и мэр Алексей Орлов. Радченко стал новым директором после ухода Евгении Умниковой.
Первый рабочий день Радченко — 26 апреля, пишет 66.ру. Ранее он был замминистра культуры по региону.
Напомним, что уволенную пенсионерку в декрете по уходу за внуком восстановят в ТЮЗе в Екатеринбурге. Также начальство должено заплатить ей 66,4 тысячи рублей.