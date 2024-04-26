tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Екатеринбурге пьяный отчим заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет

Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет

26 апреля 2024, 12:45
Фото: Ural Mash

В Екатеринбурге пьяный отчим заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет

В Екатеринбурге отчим отучал пасынка от курения и скормил ему за обедом полпачки сигарет. 11-летний мальчик с острым отравлением оказался в больнице.

В Екатеринбурге «воспитание» отчима довело 11-летнего пасынка до больничной койки. Мужчина, употребив алкоголь, отучал его от курения и заставил съесть около восьми сигарет, пишет Ural Mash.

Мальчик почувствовал себя плохо — у него разболелись голова и живот. Он убежал из дома и пришел к своей тете, сестре матери, которая вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали с отравлением. А вот полиция, которую также вызвала женщина, так и не приехала.

Известно, что в семье помимо мальчика воспитывается еще его 14-летняя сестра, которая в настоящее время находится в Центре социальной помощи, а также трехлетний брат и новорожденный ребенок, которому всего один месяц.

Как уточнили 66.ру в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, условия проживания детей в семье сейчас проверяют. Кроме того, мать и отчим могут ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Информация о происшествии будет передана в ПДН.

Ранее дочь педофила из Богдановичей рассказала о жизни с отцом.

На Вагонке семейный поход на горку закончился избиением ребенка неизвестным
Узнать подробнее
Читайте также:
«Лежит на тротуаре». Иномарка сбила девочку с велосипедом в ЕкатеринбургеНазвана причина загадочной смерти 15-летней девочки в ЕкатеринбургеОтравление ядом: названа причина загадочной гибели девочки в ванной в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Сигареты#Отравление#Госпитализация#18+#Екатеринбург#Отчим#Пасынок
Подпишитесь
Задыхались в НМУ: сероводород в Тагиле зашкаливал 4 дня подряд свыше 17 раз
Сегодня, 05:41
Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI
Вчера, 17:02
Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания
Сегодня, 06:25
Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?
Вчера, 06:04
Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
Вчера, 16:39
В Нижнем Тагиле ликвидируют более 25 нелегальных свалок
Сегодня, 07:05
"