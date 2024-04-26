Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Екатеринбурге «воспитание» отчима довело 11-летнего пасынка до больничной койки. Мужчина, употребив алкоголь, отучал его от курения и заставил съесть около восьми сигарет, пишет Ural Mash.
Мальчик почувствовал себя плохо — у него разболелись голова и живот. Он убежал из дома и пришел к своей тете, сестре матери, которая вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали с отравлением. А вот полиция, которую также вызвала женщина, так и не приехала.
Известно, что в семье помимо мальчика воспитывается еще его 14-летняя сестра, которая в настоящее время находится в Центре социальной помощи, а также трехлетний брат и новорожденный ребенок, которому всего один месяц.
Как уточнили 66.ру в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, условия проживания детей в семье сейчас проверяют. Кроме того, мать и отчим могут ответить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Информация о происшествии будет передана в ПДН.
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