Пьяный екатеринбуржец заставил 11-летнего пасынка съесть полпачки сигарет

Мальчик почувствовал себя плохо — у него разболелись голова и живот. Он убежал из дома и пришел к своей тете, сестре матери, которая вызвала скорую помощь. Мальчика госпитализировали с отравлением. А вот полиция, которую также вызвала женщина, так и не приехала.