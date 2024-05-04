Первоуральск вновь остался без воды

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Специалисты убирают упавшие на дорогу деревья, также отдельные бригады очищают дороги от снега, рассказал глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.
Была проведена комиссия по ЧС, ситуацию держим на контроле, — добавил Игорь Кабец.
Глава округа отметил, что все коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Местные жители сообщают, что воды нет на улицах Вайнера, Береговой, Ватутина, Трубников, Комсомольской и других. Граждане сообщают, что нет ни горячей, ни холодной воды.
Напомним, что проблемы с водоснабжением наблюдаются в Первоуральске давно. Летом 2023 года местные жители жаловались на то, что у них из-под крана льется грязная вода. В октябре было возбуждено уголовное дело за «халатность». Для ремонта водопровода в городе израсходуют 100 млн рублей .