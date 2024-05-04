Первоуральск вновь остался без воды

Напомним, что проблемы с водоснабжением наблюдаются в Первоуральске давно. Летом 2023 года местные жители жаловались на то, что у них из-под крана льется грязная вода. В октябре было возбуждено уголовное дело за «халатность». Для ремонта водопровода в городе израсходуют 100 млн рублей .