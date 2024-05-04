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Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Первоуральск вновь остался без воды

Первоуральск вновь остался без воды

4 мая 2024, 06:26
Фото: 1MI
В Первоуральске после ночного снегопада снижена подача воды. В домах в центре города водоснабжения пока нет вовсе. Проводятся работы по восстановлению подачи воды.

Специалисты убирают упавшие на дорогу деревья, также отдельные бригады очищают дороги от снега, рассказал глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

Была проведена комиссия по ЧС, ситуацию держим на контроле, — добавил Игорь Кабец.

Глава округа отметил, что все коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Местные жители сообщают, что воды нет на улицах Вайнера, Береговой, Ватутина, Трубников, Комсомольской и других. Граждане сообщают, что нет ни горячей, ни холодной воды.

Напомним, что проблемы с водоснабжением наблюдаются в Первоуральске давно. Летом 2023 года местные жители жаловались на то, что у них из-под крана льется грязная вода. В октябре было возбуждено уголовное дело за «халатность». Для ремонта водопровода в городе израсходуют 100 млн рублей .

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#Дарья Сорокина#Общество#Первоуральск#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Снегопад#Питьевая вода#Коммунальные службы#Екатеринбург#Авария
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