Почти 1,5 миллиона пассажиров перевез в апреле муниципальный транспорт в Тагиле

Тагильчане активно пользуются бесплатными пересадками. В выходные такую возможность используют около 800 человек, в рабочие дни их количество возрастает до 1,1 тысячи. Более половины тагильчан оплачивали проезд по полному тарифу безналичным способом (60%), по-льготному — 49%.



Что касаемо перевозок муниципальными автобусами, то в них проехали более 289,5 тысячи человек. При этом 31% воспользовался возможностью оплаты по безналу. С 1 апреля 2024 года на втором этапе выпуска автобусов в Нижнем Тагиле добавилось еще 8 маршрутов. В связи с этим, по сравнению с мартом прибавка составила почти 140 тысяч пассажиров.