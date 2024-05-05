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Почти 1,5 миллиона пассажиров перевез в апреле муниципальный транспорт в Тагиле

Почти 1,5 миллиона пассажиров перевез в апреле муниципальный транспорт в Тагиле

5 мая 2024, 14:56
Фото: 1MI
Подведены итоги по перевозке пассажиров МУП «Тагильский трамвай» в апреле 2024 года. Суммарно на автобусах и трамваях проехали 1,49 миллиона человек.

Итак, в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2023 года в городских трамваях проехало почти на 64 тысячи пассажиров больше. Всего электротранспортом воспользовалось 1,208 миллиона человек.

Тагильчане активно пользуются бесплатными пересадками. В выходные такую возможность используют около 800 человек, в рабочие дни их количество возрастает до 1,1 тысячи. Более половины тагильчан оплачивали проезд по полному тарифу безналичным способом (60%), по-льготному — 49%.

Что касаемо перевозок муниципальными автобусами, то в них проехали более 289,5 тысячи человек. При этом 31% воспользовался возможностью оплаты по безналу. С 1 апреля 2024 года на втором этапе выпуска автобусов в Нижнем Тагиле добавилось еще 8 маршрутов. В связи с этим, по сравнению с мартом прибавка составила почти 140 тысяч пассажиров.

Напомним, администрация Нижнего Тагила сейчас обслуживает 15 маршрутов автобусов. Они ходят по определенному расписанию и во всех есть терминалы оплаты безналичным способом. Парк был организован на базе МУП «Тагильский трамвай». Остальными автобусными перевозками занимаются частные компании.

В Нижнем Тагиле появятся дополнительные автобусы на муниципальных маршрутах
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Статистика#Пассажиры#Трамваи#Перевозки#Автобусы#Екатеринбург
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