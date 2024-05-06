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Published Сегодня, 03:33

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Updated Сегодня, 03:35

Режим ЧС введен в Дегтярске из-за последствий снегопада

Школьники в Дегтярске отправлены на дистант из-за последствий снегопада

6 мая 2024, 03:33
Фото: 1MI

Режим ЧС введен в Дегтярске из-за последствий снегопада

В Дегтярске введен режим ЧС из-за погодных условий вечером 4 мая 2024 года.

В настоящий момент специалисты проводят нужные мероприятия по снижению рисков для местных жителей.

Продолжаются восстановительные работы, чтобы возобновить подачу тепла, света и воды, рассказал глава Дегтярска Вадим Пильников в своем аккаунте во ВКонтакте.

Также 6 мая временно приостановили работу в школах и детских садах. На улицах ведется уборка от снега и упавших деревьев.

Напомним, из-за мощного снегопада жители Дегтярска и других свердловских городов остались без электричества, водоснабжения и теплоснабжения.

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