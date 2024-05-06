Школьники в Дегтярске отправлены на дистант из-за последствий снегопада

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В настоящий момент специалисты проводят нужные мероприятия по снижению рисков для местных жителей.
Продолжаются восстановительные работы, чтобы возобновить подачу тепла, света и воды, рассказал глава Дегтярска Вадим Пильников в своем аккаунте во ВКонтакте.
Также 6 мая временно приостановили работу в школах и детских садах. На улицах ведется уборка от снега и упавших деревьев.
Напомним, из-за мощного снегопада жители Дегтярска и других свердловских городов остались без электричества, водоснабжения и теплоснабжения.