Действия органов опеки после смерти в больнице Тагила 6-летнего ребенка оценят в СК

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В СК инициировали расследование уголовного дела после смерти 6-летнего ребенка в одной из детских больниц города. Александр Бастрыкин дал поручение свердловскому СУ СК оценить действия или бездействие местных органов опеки, сообщает пресс-служба ведомства.
Маленький мальчик скончался в больнице 14 апреля, а накануне его доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии — он находился в коме. Мальчик жил с приемными родителями. Вскрытие показало, что малыш перед смертью получил черепно-мозговую травму.
Соседи негативно отзываются о семье, в которой находился на воспитании ребенок. По их словам, в отношении ребенка родители часто применяли насилие.
Ранее Бастрыкин взял на личный контроль смерть девочки в Екатеринбурге, которая скончалась в больнице из-за тяжелой печеночной недостаточности.