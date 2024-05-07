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В СК оценят действия органов опеки после смерти в Тагиле 6-летнего мальчика

Действия органов опеки после смерти в больнице Тагила 6-летнего ребенка оценят в СК

7 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI

В СК оценят действия органов опеки после смерти в Тагиле 6-летнего мальчика

СК проведет проверку причины смерти приемного ребенка дошкольного возраста в одной из детских больниц Тагила.

В СК инициировали расследование уголовного дела после смерти 6-летнего ребенка в одной из детских больниц города. Александр Бастрыкин дал поручение свердловскому СУ СК оценить действия или бездействие местных органов опеки, сообщает пресс-служба ведомства.

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Маленький мальчик скончался в больнице 14 апреля, а накануне его доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии — он находился в коме. Мальчик жил с приемными родителями. Вскрытие показало, что малыш перед смертью получил черепно-мозговую травму.

Соседи негативно отзываются о семье, в которой находился на воспитании ребенок. По их словам, в отношении ребенка родители часто применяли насилие.

Ранее Бастрыкин взял на личный контроль смерть девочки в Екатеринбурге, которая скончалась в больнице из-за тяжелой печеночной недостаточности.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Органы опеки#СК РФ#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург
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