Действия органов опеки после смерти в больнице Тагила 6-летнего ребенка оценят в СК

Маленький мальчик скончался в больнице 14 апреля, а накануне его доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии — он находился в коме. Мальчик жил с приемными родителями. Вскрытие показало, что малыш перед смертью получил черепно-мозговую травму.