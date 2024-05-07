На общем балконе многоэтажки в Челябинске вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
12 жильцов дома сумели самостоятельно эвакуироваться на улицу. Приехавшие сотрудники экстренной службы вскрыли железную дверь на общий балкон, рассказали в пресс-службе челябинского МЧС.
Сейчас специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание. Известно, что на балконе хранилось множество старых вещей.
Напомним, в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире, где живет пожилая женщина, у которой есть инвалидность. Один из соседей помог выбраться ей из горящего жилья. Пожарные сумели быстро потушить огонь.