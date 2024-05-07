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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

На общем балконе многоэтажки в Челябинске вспыхнул пожар

На общем балконе многоэтажки в Челябинске вспыхнул пожар

7 мая 2024, 06:55
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинске загорелся общий балкон в многоэтажном доме. ЧП произошло 7 мая 2024 года.

12 жильцов дома сумели самостоятельно эвакуироваться на улицу. Приехавшие сотрудники экстренной службы вскрыли железную дверь на общий балкон, рассказали в пресс-службе челябинского МЧС.

Сейчас специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание. Известно, что на балконе хранилось множество старых вещей.

Напомним, в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире, где живет пожилая женщина, у которой есть инвалидность. Один из соседей помог выбраться ей из горящего жилья. Пожарные сумели быстро потушить огонь.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Возгорание#Челябинск#ЧП#Жильцы#Соседи#Балкон#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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