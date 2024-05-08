Екатеринбуржец залез в квартиру со спящим ребенком и ушел ни с чем

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Мужчина зашел в подъезд одной из многоэтажек на улице Библиотечной, чтобы украсть велосипеды, однако в итоге ему пришлось убегать, пишет Е1 со ссылкой на рассказ очевидца происшествия.
Вор приехал на лифте на 13 этаж и забрал два велосипеда, которые были привязаны толстой цепью. С ней он справился при помощи специальных инструментов. Однако, спустившись на первый этаж, он попался в руки охранника, который ранее заметил присутствие постороннего в подъезде.
Тот не смог его удержать, вор сбежал. Он залез на козырек, затем проник на балкон одной из квартир и пролез в комнату, где в этот момент спала маленькая девочка, а затем прошел в коридор к входной двери. Постороннего в квартире заметила мать ребенка — мужчина пытался открыть замок. Вызвать полицию она не успела, вор сумел сбежать.
Хозяин велосипедов написал заявление в полицию. Будет ли подавать заявление хозяйка вскрытой квартиры, неизвестно.
Ранее в Челябинске бездомный мужчина украл из квартиры паспорт, а затем продал его владельцу за 17 тысяч рублей.