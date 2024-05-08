Екатеринбуржец залез в квартиру со спящим ребенком и ушел ни с чем

Тот не смог его удержать, вор сбежал. Он залез на козырек, затем проник на балкон одной из квартир и пролез в комнату, где в этот момент спала маленькая девочка, а затем прошел в коридор к входной двери. Постороннего в квартире заметила мать ребенка — мужчина пытался открыть замок. Вызвать полицию она не успела, вор сумел сбежать.