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В Екатеринбурге вор залез в квартиру со спящей девочкой и ничего не взял

Екатеринбуржец залез в квартиру со спящим ребенком и ушел ни с чем

8 мая 2024, 11:41
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вор залез в квартиру со спящей девочкой и ничего не взял

В Екатеринбурге вор решил украсть велосипеды в подъезде, но попался в руки охраннику. Убегая, он залез в чужую квартиру через балкон.

Мужчина зашел в подъезд одной из многоэтажек на улице Библиотечной, чтобы украсть велосипеды, однако в итоге ему пришлось убегать, пишет Е1 со ссылкой на рассказ очевидца происшествия.

Вор приехал на лифте на 13 этаж и забрал два велосипеда, которые были привязаны толстой цепью. С ней он справился при помощи специальных инструментов. Однако, спустившись на первый этаж, он попался в руки охранника, который ранее заметил присутствие постороннего в подъезде.

Тот не смог его удержать, вор сбежал. Он залез на козырек, затем проник на балкон одной из квартир и пролез в комнату, где в этот момент спала маленькая девочка, а затем прошел в коридор к входной двери. Постороннего в квартире заметила мать ребенка — мужчина пытался открыть замок. Вызвать полицию она не успела, вор сумел сбежать.

Хозяин велосипедов написал заявление в полицию. Будет ли подавать заявление хозяйка вскрытой квартиры, неизвестно.

Ранее в Челябинске бездомный мужчина украл из квартиры паспорт, а затем продал его владельцу за 17 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Криминал#Квартира#Кража#Велосипеды#Вор#Охранник#18+#Екатеринбург#Бегство
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