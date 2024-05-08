Исаевич: МСП сыграет важную роль в становлении экономики предложения

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В прошлом году доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, в общем объеме кредитования увеличилась до 21%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял всего лишь 10%, передает ria.ru.
Выступая 8 мая на дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на ВДНХ, Исаевич отметил, что девять из десяти кредитов, выданных в прошлом году, приходится на МСП. Количество кредитов для МСП увеличилось на 72%, что свидетельствует о масштабировании малого и среднего бизнеса, подчеркнул Исаевич.
По его словам, за последние годы система предоставления кредитно-гарантийной поддержки государства была упрощена и автоматизирована. Примерно 30% кредитов предприятий, вносящих значительный вклад в экономику предложения, обеспечены государственной поддержкой.
Для таких предприятий существуют льготные программы кредитования и гарантии Национальной гарантийной системы. Гарантии позволяют бизнесу получить финансирование, не имея достаточного залога. Таким образом, государство разделяет риски с бизнесом и банками, обеспечивая МСП необходимыми ресурсами.
Исаевич подчеркнул, что ключевая роль в развитии экономики предложения принадлежит высокопроизводительным отраслям, таким как обрабатывающие производства, ИТ-компании, малые технологические компании, туристический сектор. Они ориентированы на удовлетворение растущего внутреннего спроса, поэтому важно сосредоточить на них наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Исаевич также отметил, что уже действуют отраслевые программы льготного кредитования, направленные на инвестиции.
На международной выставке-форуме «Россия» 8 мая проходит день национальных приоритетов, посвященный перспективам развития различных сфер экономики и ключевым аспектам взаимодействия бизнеса и власти.