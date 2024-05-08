Трамвайная линия появится на месте бывшего пустыря в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Все это указано в проекте, который уже был отправлен на публичные слушания, пишет Е1.
С прошлого года на данном участке активно велось строительство. На месте появится 95 тысяч «квадратов» жилой застройки. Проживать здесь смогут порядка трех тысяч граждан.
Ветка будет создана ответвлением от линии, проходящей по улице Большакова. Рельсы будут обустроены вдоль реки. Также там будет установлен остановочный павильон. Все работы планируют завершить за 21 год.
Ранее уральских автомобилистов хотят начать штрафовать за выезд на трамвайные пути.