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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Трамвайная линия появится на месте бывшего пустыря в Екатеринбурге

Трамвайная линия появится на месте бывшего пустыря в Екатеринбурге

8 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на пустыре построят трамвайную линию. На это потребуется 21 год. Ее построят на пустыре, который расположен близко к берегу Исети и улицами Фурманова и Белинского.

Все это указано в проекте, который уже был отправлен на публичные слушания, пишет Е1.

С прошлого года на данном участке активно велось строительство. На месте появится 95 тысяч «квадратов» жилой застройки. Проживать здесь смогут порядка трех тысяч граждан.

Ветка будет создана ответвлением от линии, проходящей по улице Большакова. Рельсы будут обустроены вдоль реки. Также там будет установлен остановочный павильон. Все работы планируют завершить за 21 год.

Ранее уральских автомобилистов хотят начать штрафовать за выезд на трамвайные пути.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Жилье#Строительство#Остановка#Набережная#Исеть#Пустырь#Екатеринбург#Ветка#Трамвайная линия
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