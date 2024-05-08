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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В МЧС предупредили свердловчан о сильном дожде и шквалистом ветре 9 мая

Ураганный ветер и дождь стеной накроют Свердловскую область в День Победы

8 мая 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney

В МЧС предупредили свердловчан о сильном дожде и шквалистом ветре 9 мая

Свердловские синоптики пообещали ужасную погоду в регионе на День Победы. Порывы ветра буквально будут сносить с ног.

9 мая в городах среднего Урала пройдет сильный ливень, который будет сопровождаться ураганным ветром с порывами до 22 м/с. О непогоде на праздник свердловчан предупреждает МЧС региона.

Будет достаточно холодно: днем воздух прогреется не выше 11 градусов.

В следующие дни, 10 и 11 мая, облака немного разойдутся, но местами все же возможен небольшой дождь. А вот тепла свердловчане так и не дождутся: дневные температуры, по прогнозам Уралгидрометцентра, не превысят 12 градусов.

Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о самом теплом дне первой половины месяца — это 8 мая. Воздух может прогреться до 22 градусов.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#День Победы#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург#МЧС
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