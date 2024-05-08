Ураганный ветер и дождь стеной накроют Свердловскую область в День Победы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
9 мая в городах среднего Урала пройдет сильный ливень, который будет сопровождаться ураганным ветром с порывами до 22 м/с. О непогоде на праздник свердловчан предупреждает МЧС региона.
Будет достаточно холодно: днем воздух прогреется не выше 11 градусов.
В следующие дни, 10 и 11 мая, облака немного разойдутся, но местами все же возможен небольшой дождь. А вот тепла свердловчане так и не дождутся: дневные температуры, по прогнозам Уралгидрометцентра, не превысят 12 градусов.
Ранее синоптик Алексей Пулин рассказал о самом теплом дне первой половины месяца — это 8 мая. Воздух может прогреться до 22 градусов.