Умершая в самолете в Екатеринбурге пассажирка летела в Грузию лечиться от рака

По данным канала Ural Mash, женщине было 58 лет, она летела на родину вместе с супругом, чтобы пройти лечение от онкологии. В последнее время она ездила на инвалидной коляске. По данным канала, рейс был задержан из-за шторма. Самолет полетел после 22:00 вместо 17:00.