Умершая в самолете в Екатеринбурге пассажирка летела в Грузию лечиться от рака

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Умерла женщина еще до вылета, по окончании посадки в самолет. Ее пытались спасти прибывшие медики, но попытки оказались тщетны.
По данным канала Ural Mash, женщине было 58 лет, она летела на родину вместе с супругом, чтобы пройти лечение от онкологии. В последнее время она ездила на инвалидной коляске. По данным канала, рейс был задержан из-за шторма. Самолет полетел после 22:00 вместо 17:00.
Напомним, что самочувствие женщины сильно ухудшилось во время ожидания посадки. Сев в самолет, она потеряла сознание. Реанимировали ее две бригады медиков.