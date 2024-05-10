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Умершая в самолете в Екатеринбурге пассажирка летела в Грузию лечиться от рака

Умершая в самолете в Екатеринбурге пассажирка летела в Грузию лечиться от рака

10 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI
Пассажирка, которая умерла в самолете, готовящемся к вылету в Грузию из Екатеринбурга, болела раком. ЧП произошло 9 мая после задержки рейса на более чем 5 часов.

Умерла женщина еще до вылета, по окончании посадки в самолет. Ее пытались спасти прибывшие медики, но попытки оказались тщетны.

По данным канала Ural Mash, женщине было 58 лет, она летела на родину вместе с супругом, чтобы пройти лечение от онкологии. В последнее время она ездила на инвалидной коляске. По данным канала, рейс был задержан из-за шторма. Самолет полетел после 22:00 вместо 17:00.

Напомним, что самочувствие женщины сильно ухудшилось во время ожидания посадки. Сев в самолет, она потеряла сознание. Реанимировали ее две бригады медиков.

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