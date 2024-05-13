Крышу автосервиса снесло ураганным ветром на Эльмаше в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подсчитывают убытки от разгулявшегося ураганного ветра, который терроризировал регион почти все майские праздники. Так, в районе Эльмаш владельцы одного из автосервисов не досчитались крыши, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».