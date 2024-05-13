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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Екатеринбурге на Эльмаше ветер унес крышу автосервиса

Крышу автосервиса снесло ураганным ветром на Эльмаше в Екатеринбурге

13 мая 2024, 10:34
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

В Екатеринбурге на Эльмаше ветер унес крышу автосервиса

Разбушевавшаяся стихия оставила без крыши автосервис в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга.

В Екатеринбурге подсчитывают убытки от разгулявшегося ураганного ветра, который терроризировал регион почти все майские праздники. Так, в районе Эльмаш владельцы одного из автосервисов не досчитались крыши, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

На кадрах видно, что от кровли автосервиса остались одни лохмотья. Сумма причиненного ущерба не уточняется.

Накануне Дня Победы ветер в Екатеринбурге уносил крыши и раскидывал заборы.

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#Дарья Бобровицкая#Погода#Ураган#Крыша#Ущерб#Ветер#Видео#Автосервис#Сильный ветер#Екатеринбург
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