Крышу автосервиса снесло ураганным ветром на Эльмаше в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Екатеринбурге подсчитывают убытки от разгулявшегося ураганного ветра, который терроризировал регион почти все майские праздники. Так, в районе Эльмаш владельцы одного из автосервисов не досчитались крыши, сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».
На кадрах видно, что от кровли автосервиса остались одни лохмотья. Сумма причиненного ущерба не уточняется.
Накануне Дня Победы ветер в Екатеринбурге уносил крыши и раскидывал заборы.