Свекла вновь подорожала на 6% в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Так, на 6 мая, цена овоща в среднем составляла 67,49 рубля (+6,8%), тогда как по данным на 22 апреля свекла стоила 57,22 рубля. Кроме того, немного подорожали и другие овощи из борщевого набора. Картофель в магазинах был по 25,49 рубля (+0,87%), репчатый лук — по 33,26 рубля (+0,71%), капуста — по 42,69 рубля (+1,39%).
А вот огурцы с помидорами, наоборот, подешевели. Цена на них снизилась до 158,26 рубля (-2,63%) и 270,44 рубля (-1,8%) соответственно, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также по региону покупатели могли в начале мая дешевле приобретать курицу, колбасу и сыр, рис и чай. Цена на десяток яиц после Пасхи снизилась до 118,76 рубля (-0,46%).
Но вот остальные продукты прибавили в цене. Речь идет о молоке, всех видах мяса, масле, муке, сахаре и других позиций из списка. Цена на пшеничный и ржаной хлеб не изменилась.