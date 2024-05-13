Свекла вновь подорожала на 6% в Свердловской области

Так, на 6 мая, цена овоща в среднем составляла 67,49 рубля (+6,8%), тогда как по данным на 22 апреля свекла стоила 57,22 рубля. Кроме того, немного подорожали и другие овощи из борщевого набора. Картофель в магазинах был по 25,49 рубля (+0,87%), репчатый лук — по 33,26 рубля (+0,71%), капуста — по 42,69 рубля (+1,39%).