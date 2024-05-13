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Свекла вновь подорожала на 6% в Свердловской области

Свекла вновь подорожала на 6% в Свердловской области

13 мая 2024, 10:25
Фото: 1MI
В Свердловской области уже которую неделю дорожает столовая свекла. При этом, каждый раз цена за килограмм увеличивается на 5-6%.

Так, на 6 мая, цена овоща в среднем составляла 67,49 рубля (+6,8%), тогда как по данным на 22 апреля свекла стоила 57,22 рубля. Кроме того, немного подорожали и другие овощи из борщевого набора. Картофель в магазинах был по 25,49 рубля (+0,87%), репчатый лук — по 33,26 рубля (+0,71%), капуста — по 42,69 рубля (+1,39%).

А вот огурцы с помидорами, наоборот, подешевели. Цена на них снизилась до 158,26 рубля (-2,63%) и 270,44 рубля (-1,8%) соответственно, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также по региону покупатели могли в начале мая дешевле приобретать курицу, колбасу и сыр, рис и чай. Цена на десяток яиц после Пасхи снизилась до 118,76 рубля (-0,46%).

Но вот остальные продукты прибавили в цене. Речь идет о молоке, всех видах мяса, масле, муке, сахаре и других позиций из списка. Цена на пшеничный и ржаной хлеб не изменилась.

Огурцы и водка подешевели в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Овощи#Молоко#Подорожание#Яйца#Екатеринбург
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