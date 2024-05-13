Во дворце творчества на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют крышу

Трехэтажное здание находится на улице Коминтерна, 41, оно было построено в 1971 году. Деньги на ремонт кровли пойдут из местного бюджета Нижнего Тагила. Начало работ запланировано на 1 июня 2024 года, а сдача объекта — на 31 августа.