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Во дворце творчества на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют крышу

Во дворце творчества на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют крышу

13 мая 2024, 11:13
Фото: 1MI
Летом 2024 года в Дзержинском дворце детского творчества администрация Нижнего Тагила планирует капитально отремонтировать крышу здания. На эти цели выделено 18,7 миллиона рублей.

Трехэтажное здание находится на улице Коминтерна, 41, оно было построено в 1971 году. Деньги на ремонт кровли пойдут из местного бюджета Нижнего Тагила. Начало работ запланировано на 1 июня 2024 года, а сдача объекта — на 31 августа.

По результатам обследования, износ крыши составляет 55%. В 2010-е годы проводился ее ремонт над спортивным залом, утверждают работники дворца. Подрядная организация будет работать согласно утвержденному проекту.

Предусмотрены демонтажные работы, замена гнилых несущих конструкций, слуховых окон, деревянных балок на железные, утепление. Также строители оштукатурят, покрасят карнизы и обустроят водостоки.

Это уже вторая закупка, объявленная мэрией на ремонт ДДДЮТ. На первый тендер никто не заявился. Потенциальные подрядчики могут заявиться до 15 мая 2024 года.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Вагонка#Ремонт#Крыша#Поставщик#Екатеринбург#Закупка#Дворец творчества
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