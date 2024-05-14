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В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом планируется строительство школы

Новую школу на 300 мест построят в селе под Нижним Тагилом

14 мая 2024, 10:31
Фото: 1MI

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом планируется строительство школы

К 2026 году в селе Петрокаменское, что находится под Нижним Тагилом, должна быть построена новая школа, которую смогут посещать не менее 300 детей. На работы выделено 850 миллионов рублей.

Средства на строительство пойдут из бюджета Свердловской области. Известно, что площадь участка составляет более 17,3 тысячи квадратных метров. Здание будет 3-этажным и располагаться на улице Почтовая, 1А. Сдать объект заказчику необходимо до 30 июня 2026 года.

К школе подведут все коммуникации, а рядом сделаю спортплощадку. Появятся футбольное поле, площадки для воркаута, баскетбола и волейбола, дорожки для бега. Кроме того, предусмотрена установка ограждения и озеленение территории, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также будут разработаны дизайн-проекты для внутренних помещений и фасадов. Для детей установят современную качественную школьную мебель. Заявки на участие в тендере можно подавать до 16 мая 2024 года.

А в 2025 году в Нижнем Тагиле планируется начать строительство двух новых детских садов.

Ждем заключения экспертизы: еще три детсада планируют построить в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Строительство#Школа#Петрокаменское#Ученики#Екатеринбург#Закупка
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