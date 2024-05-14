Новую школу на 300 мест построят в селе под Нижним Тагилом

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом планируется строительство школы

К 2026 году в селе Петрокаменское, что находится под Нижним Тагилом, должна быть построена новая школа, которую смогут посещать не менее 300 детей. На работы выделено 850 миллионов рублей.