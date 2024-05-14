Новую школу на 300 мест построят в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Средства на строительство пойдут из бюджета Свердловской области. Известно, что площадь участка составляет более 17,3 тысячи квадратных метров. Здание будет 3-этажным и располагаться на улице Почтовая, 1А. Сдать объект заказчику необходимо до 30 июня 2026 года.
К школе подведут все коммуникации, а рядом сделаю спортплощадку. Появятся футбольное поле, площадки для воркаута, баскетбола и волейбола, дорожки для бега. Кроме того, предусмотрена установка ограждения и озеленение территории, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также будут разработаны дизайн-проекты для внутренних помещений и фасадов. Для детей установят современную качественную школьную мебель. Заявки на участие в тендере можно подавать до 16 мая 2024 года.
А в 2025 году в Нижнем Тагиле планируется начать строительство двух новых детских садов.