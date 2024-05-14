Парки Екатеринбурга закроют для посетителей: график

В Екатеринбурге стартовали работы по обработке местных парков от клещей. Это ежегодная процедура, в ходе которой места отдыха горожан временно закрывают для посетителей. Всего в городе дезинсекторы обработают около 500 га. Это не только парки, но и территории четырех лесничеств, проинформировали в мэрии.