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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Екатеринбурге опубликовали график обработки парков от клещей

Парки Екатеринбурга закроют для посетителей: график

14 мая 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге опубликовали график обработки парков от клещей

В Екатеринбурге приступили к акарицидной обработке местных парков от клещей. В это время они будут закрыты для посещения.

В Екатеринбурге стартовали работы по обработке местных парков от клещей. Это ежегодная процедура, в ходе которой места отдыха горожан временно закрывают для посетителей. Всего в городе дезинсекторы обработают около 500 га. Это не только парки, но и территории четырех лесничеств, проинформировали в мэрии.

Парки будут обрабатываться по следующему графику:

  • 14 мая — ЦПКиО, парк «Семь ключей», сквер УГТУ-УПИ, сквер ЮНЕСКО;
  • 15 мая — Исторический сквер;
  • 16 мая — парк имени 50-летия ВЛКСМ, парк «Зеленая роща», парк в квартале улиц Чкалова — Онуфриева — Громова — Академика Бардина;
  • 17 мая — парк имени Чкалова, парк Камвольного комбината, сквер Павлика Морозова;
  • 18 мая — сквер у Оперного театра, сквер имени Кирова;
  • 20 мая — парк Коммунаров, сквер на площади Театральной, сквер по улице Белинского;
  • 21 мая — парк 22 Партсъезда;
  • 22 мая — сквер по улице Ферганской;
  • 23 мая — сквер за ККТ «Космос», сквер у «Динамо»

Препараты токсичны для людей и особенно для домашних животных, поэтому екатеринбуржцев предупреждают о необходимости посещать те или иные территории с помощью специальных табличек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о снижении числа укушенных свердловчан на прошлой неделе из-за холодов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Человек#Опасность#Домашние животные#Клещи#Противоклещевая обработка#Парки и скверы#Екатеринбург
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