Парки Екатеринбурга закроют для посетителей: график

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Екатеринбурге стартовали работы по обработке местных парков от клещей. Это ежегодная процедура, в ходе которой места отдыха горожан временно закрывают для посетителей. Всего в городе дезинсекторы обработают около 500 га. Это не только парки, но и территории четырех лесничеств, проинформировали в мэрии.
Парки будут обрабатываться по следующему графику:
Препараты токсичны для людей и особенно для домашних животных, поэтому екатеринбуржцев предупреждают о необходимости посещать те или иные территории с помощью специальных табличек.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о снижении числа укушенных свердловчан на прошлой неделе из-за холодов.