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Большой пир устроили цыгане на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

Цыгане пируют на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

14 мая 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney

Большой пир устроили цыгане на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

Цыгане Екатеринбурга с большим размахом отмечают Радоницу. Они устроили грандиозное застолье в день поминовения усопших.

Многие цыгане являются православными верующими, при этом они очень строго соблюдают все обычаи и обряды, пишет Е1 со ссылкой на криминолога Даниила Сергеева, который в течение длительного времени изучал быт цыган.

В Радоницу традиционно поминают усопших родственников. Цыганский народ очень уважительно относится к памяти предков, поэтому на кладбище они поставили два мангала, самовар и принесли всевозможные угощения, в том числе Пасхальные куличи. Трапеза при этом открыта для всех: каждый посетитель кладбища может присоединиться к пиру и помянуть своих родных.

В Екатеринбурге православные цыгане в основном хоронят своих родных на Широкореченском кладбище. Также торжественная церемония с угощеньями в Радоницу проходит на Лесном кладбище.

Ранее мэрия Екатеринбурга заявила о пуске дополнительных автобусных маршрутов до городских кладбищ на Радоницу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Кладбище#Традиции#Цыгане#Православный праздник#Екатеринбург#Пир
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