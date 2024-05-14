Цыгане пируют на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Многие цыгане являются православными верующими, при этом они очень строго соблюдают все обычаи и обряды, пишет Е1 со ссылкой на криминолога Даниила Сергеева, который в течение длительного времени изучал быт цыган.
В Радоницу традиционно поминают усопших родственников. Цыганский народ очень уважительно относится к памяти предков, поэтому на кладбище они поставили два мангала, самовар и принесли всевозможные угощения, в том числе Пасхальные куличи. Трапеза при этом открыта для всех: каждый посетитель кладбища может присоединиться к пиру и помянуть своих родных.
В Екатеринбурге православные цыгане в основном хоронят своих родных на Широкореченском кладбище. Также торжественная церемония с угощеньями в Радоницу проходит на Лесном кладбище.
Ранее мэрия Екатеринбурга заявила о пуске дополнительных автобусных маршрутов до городских кладбищ на Радоницу.