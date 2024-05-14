Цыгане пируют на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге

В Радоницу традиционно поминают усопших родственников. Цыганский народ очень уважительно относится к памяти предков, поэтому на кладбище они поставили два мангала, самовар и принесли всевозможные угощения, в том числе Пасхальные куличи. Трапеза при этом открыта для всех: каждый посетитель кладбища может присоединиться к пиру и помянуть своих родных.