Более 11 млрд рублей потрачено на социальную газификацию в Свердловской области

По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширен список получателей льгот на догазификацию. Субсидию в размере от 100 до 250 тысяч рублей могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы). Кроме того, на поддержку могут рассчитывать граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций. Право на льготы по газификации предоставляются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и членам их семей, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей.