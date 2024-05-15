Более 11 млрд рублей потрачено на социальную газификацию в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 13:42
Итоги программы, которая реализуется на Среднем Урале по поручению губернатора Евгения Куйвашева уже три года, подвели на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения.
Благодаря проекту социальной газификации, стартовавшему в апреле 2021 года, до границ более чем 40 тысяч земельных участков свердловчан были бесплатно построены и подведены газопроводы. Работа будет продолжаться не только в уже существующем направлении, но и в новом. Теперь газ на льготных условиях смогут получить и собственники садовых товариществ, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На сегодняшний день в Свердловской области построено уже более 1859 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Это создало техническую возможность для подключения 79 тысяч 626 частных жилых домов.
Отметим, в феврале 2024 года стало известно, что программа социальной догазификации будет распространена и на садоводческие товарищества. Решение о расширении проекта было озвучено президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Для перевода дома в СНТ с печного отопления на голубое топливо должны быть выполнены следующие требования:
Подать заявку на подключение дома к газопроводу может собственник или председатель СНТ. Если решение о газификации принято на общем собрании, протокол нужно приложить к заявке на подключение.
По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе расширен список получателей льгот на догазификацию. Субсидию в размере от 100 до 250 тысяч рублей могут получить малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы). Кроме того, на поддержку могут рассчитывать граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности, работники областных и муниципальных бюджетных организаций. Право на льготы по газификации предоставляются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и членам их семей, многодетным семьям, ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей.
Поддержка граждан в переводе частного домовладения на газ в Свердловской области не ограничивается единовременной субсидией. В регионе можно оформить льготный кредит на сумму до 500 тысяч рублей.
Это решение дает дополнительные преимущества жителям сельских территорий. Не у всех семей есть возможность единовременно вложить определенную сумму для того, чтобы закупить газовое оборудование и смонтировать его. Теперь же, с помощью льготного кредита, они смогут оперативно реализовать свои планы по газификации, ремонту помещений или других работ по благоустройству. Я уверен, что жители области с удовольствием воспользуются такой возможностью, — заявил ранее Николай Смирнов.
По мнению чиновников, газификация населенных пунктов и СНТ — важный фактор повышения инвестиционной привлекательности сельской местности.
Газификация домов, расположенных на сельских территориях, имеет огромное социальное значение. Газ дает человеку совершенно иное качество жизни, позволяет обеспечить комфортные условия, улучшает экологию сельских территорий. Мы стремимся к тому, чтобы отопление при помощи дров и угля в деревнях Свердловской области ушло в прошлое, и газификация каждого дома для жителей сельских территорий стало таким же привычным элементом жизни, как и для городских жителей, — подчеркнула министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков жителей. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. Подать заявку на заключение договора можно дистанционно — через сайт единого портала единого оператора СОЦГАЗ.РФ или на портале Госуслуг.