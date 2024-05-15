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Хедлайнерами на общегородском выпускном в Екатеринбурге станут танцоры из Перми

Хедлайнерами на общегородском выпускном в Екатеринбурге станут танцоры из Перми

15 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI
На общегородском выпускном, который состоится в конце июня в Екатеринбурге, одним из хедлайнеров будут победители шоу «Новые Танцы на ТНТ». Танцевальный коллектив из Перми называется DS CREW.

Бесплатное мероприятие пройдет 28 июня в парке Маяковского. Оно начнется в 19.00, а окончание запланировано на 22.30. Отмечается, что общегородской выпускной будет проводиться первый раз за четыре года.

Как пишет Е1, одним из хедлайнеров станет танцевальная группа из Перми под названием DS CREW. Именно этот коллектив победил в шоу на ТНТ.

А после пожара в кафе INJI, где были запланированы выпускные банкеты и различные мероприятия, в том числе и свадьбы, тагильчане ищут новые места для их проведения. Огонь разгорелся в здании 25 апреля 2024 года.

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#Евгения Сафина#Общество#Праздник#Школьники#Победители#Выпускной#Танцоры#Коллектив#Екатеринбург
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