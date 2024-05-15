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Сняты ограничения в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холле»

Сняты ограничения в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холле»

15 мая 2024, 04:02
Фото: 1MI
В Свердловской области сняли ограничения, которые были связаны с проведением культмассовых мероприятий. Их установили после теракта в «Крокус Сити Холле» до 13 мая 2024 года.

Документ о том, что в регионе больше нет ранее установленных ограничений, подписал вице-губернатор Олег Чемезов. Постановление выложено на сайте свердловской правовой информации.

Правоохранители патрулировали места общего скопления в населенных пунктах, а руководители ТРЦ предприняли меры по усилению безопасности торговых площадок.

Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» случился теракт. Группа злоумышленников проникла в здание и расстреляла посетителей. Более сотни человек скончались, также более сотни оказались ранены.

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