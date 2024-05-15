Сняты ограничения в Свердловской области после теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Документ о том, что в регионе больше нет ранее установленных ограничений, подписал вице-губернатор Олег Чемезов. Постановление выложено на сайте свердловской правовой информации.
Правоохранители патрулировали места общего скопления в населенных пунктах, а руководители ТРЦ предприняли меры по усилению безопасности торговых площадок.
Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» случился теракт. Группа злоумышленников проникла в здание и расстреляла посетителей. Более сотни человек скончались, также более сотни оказались ранены.