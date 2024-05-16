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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Искалеченная сожителем многодетная мать из Асбеста так и не вышла из комы

Жертва мужа-садиста из Асбеста так и не вышла из комы

16 мая 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney

Искалеченная сожителем многодетная мать из Асбеста так и не вышла из комы

Искалеченная сожителем жительница Асбеста Яна остается без сознания в реанимации. Ее двухлетняя дочь, которую также избил изверг, идет на поправку.

Уже несколько дней не выходит из комы многодетная мать, которую сожитель 12 мая избил в подъезде многоэтажки в Асбесте, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на бывшего возлюбленного Яны Даниила, который также является отцом ее двухлетней дочери.

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Гражданский муж Яны нанес ей тяжелые травмы в подъезде, в том числе он бил ее головой о ступеньки. По свидетельству соседей, после экзекуции вся лестница была залита кровью.

Под руку мужчине попала маленькая дочь женщины. Она также пострадала: на теле у нее многочисленные ушибы и гематомы. По словам Даниила, сейчас девочка уже идет на поправку после травм, однако недавно она простудилась. Как только малышке станет лучше и ее выпишут, она поедет в гости к бабушке.

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