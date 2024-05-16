Жертва мужа-садиста из Асбеста так и не вышла из комы

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Уже несколько дней не выходит из комы многодетная мать, которую сожитель 12 мая избил в подъезде многоэтажки в Асбесте, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на бывшего возлюбленного Яны Даниила, который также является отцом ее двухлетней дочери.
Гражданский муж Яны нанес ей тяжелые травмы в подъезде, в том числе он бил ее головой о ступеньки. По свидетельству соседей, после экзекуции вся лестница была залита кровью.
Под руку мужчине попала маленькая дочь женщины. Она также пострадала: на теле у нее многочисленные ушибы и гематомы. По словам Даниила, сейчас девочка уже идет на поправку после травм, однако недавно она простудилась. Как только малышке станет лучше и ее выпишут, она поедет в гости к бабушке.
Ранее приемную семью в Екатеринбурге уличили в насилии над детьми.