Жертва мужа-садиста из Асбеста так и не вышла из комы

Под руку мужчине попала маленькая дочь женщины. Она также пострадала: на теле у нее многочисленные ушибы и гематомы. По словам Даниила, сейчас девочка уже идет на поправку после травм, однако недавно она простудилась. Как только малышке станет лучше и ее выпишут, она поедет в гости к бабушке.