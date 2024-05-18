Генпрокуратура приехала в Екатеринбург с проверкой

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Проверяющих особенно интересуют статистические данные по раскрываемости, а также разные ошибки, неточности при утверждении административных и уголовных дел, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в январе 2024 года региональный министр здравоохранения приехал с проверкой в Кушву после того, как врачи скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия работы. Кроме Минздрава медучреждение с проверкой также посетили и сотрудники прокуратуры.