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Генпрокуратура приехала в Екатеринбург с проверкой

Генпрокуратура приехала в Екатеринбург с проверкой

18 мая 2024, 08:54
Фото: 1MI
В надзорные ведомства Екатеринбурга и региона приехали сотрудники генпрокуратуры для того, чтобы провести проверку.

Проверяющих особенно интересуют статистические данные по раскрываемости, а также разные ошибки, неточности при утверждении административных и уголовных дел, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, в январе 2024 года региональный министр здравоохранения приехал с проверкой в Кушву после того, как врачи скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия работы. Кроме Минздрава медучреждение с проверкой также посетили и сотрудники прокуратуры.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Прокуратура#Статистика#Нарушения#Раскрываемость#Уголовные дела#Ведомство#Ошибки#Екатеринбург#Документация
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