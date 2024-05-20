Астрономы нашли доказательства теории образования гигантских черных дыр

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Последние несколько лет изучение гигантских черных дыр проводится более детально при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Одна из теорий гласит, что таинственные объекты могут быть продуктом слияния черных дыр меньшей массы.
Как сообщает newkhakasiya.online, ученые обнаружили достаточное количество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от Земли до центра нашей галактики. Однако это могли быть не пары, а единичные черные дыры с «раздвоенным» излучением. Кроме того, при создании компьютерной модели выяснилось, что одна из черных дыр в подобной паре должна была бы быть «выброшена» за пределы галактики.
Группа экспертов в области астрофизики в своей публикации на страницах Monthly Notices of the Royal Astronomical Society представила доказательство того, что в молодой Вселенной несколько черных дыр в самом деле были расположены на очень близком расстоянии друг от друга.
Проанализировав события, происходившие в одной из галактических систем спустя 740 миллионов лет после Большого взрыва, эксперты пришли к интересным выводам. Ранее ядром галактики ZX7 считалась черная дыра массой, примерно в 50 миллионов раз превосходящей Солнце. Ее излучение якобы частично было «сдвинуто», и указанная область обладала схожими характеристиками. Ученые были уверены, что перед ними — истинное ядро, а яркий свет — это пространство, в котором активно образовывались звезды.
Однако по мере скрупулезного изучения данных астрофизики выяснили, что черными дырами являются оба объекта, которые обладают примерно одинаковой массой — вторая черная дыра хуже просматривается из-за облака пыли. Кроме них на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека было обнаружено еще три таких же объекта.
По ожиданиям астрономов, инновационные гравитационно-волновые телескопы наподобие LISA станут доступны уже к следующему десятилетию и помогут изучить эти древние события еще тщательнее.