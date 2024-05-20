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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Свердловскую область ждут снегопады и два «арктических вторжения»

Синоптики пообещали свердловчанам «арктическое вторжение»

20 мая 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney

Свердловскую область ждут снегопады и два «арктических вторжения»

Новая волна холода и снег придут в Свердловскую область с арктическим циклоном.

Свердловчане пока могут не надеяться на тепло, впереди их ждут два «арктических вторжения». Такой прогноз сделал синоптик Алексей Пулин.

Они придут волнами. Первая волна холодного воздуха накроет регион с 22 по 24 мая, а вторая — с 26 по 29 мая. В промежутках можно будет уловить слабые отблески теплой погоды с краткосрочными повышениями дневных температур.

«Арктические вторжения» могут сопровождаться дождями и грозами, также предупреждают метеорологи.

Ранее МЧС выпустило очередное экстренное предупреждение об ураганном ветре.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Похолодание#Дожди#Природа#Арктический воздух#Грозы
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