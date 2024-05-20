Синоптики пообещали свердловчанам «арктическое вторжение»

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Свердловчане пока могут не надеяться на тепло, впереди их ждут два «арктических вторжения». Такой прогноз сделал синоптик Алексей Пулин.
Они придут волнами. Первая волна холодного воздуха накроет регион с 22 по 24 мая, а вторая — с 26 по 29 мая. В промежутках можно будет уловить слабые отблески теплой погоды с краткосрочными повышениями дневных температур.
«Арктические вторжения» могут сопровождаться дождями и грозами, также предупреждают метеорологи.
Ранее МЧС выпустило очередное экстренное предупреждение об ураганном ветре.