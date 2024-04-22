В Свердловскую область придет воздух с Арктики

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В восточной и северных частях региона распространится холодный арктический воздух. При этом на юго-западе останется тепло, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Грань между теплом и прохладой будет направляться с северо-западной части на юго-восточную часть. Ночью 23 апреля возможны осадки в виде дождя и похолодание.
22 апреля днем температура станет выше до +10 градусов на севере региона, а на юго-западной — до +22 градусов. В Екатеринбурге станет теплее до +19 градусов.
Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле будет +19 градусов, а к середине недели похолодает до +1 градуса. Кроме того, ожидаются осадки.