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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Свердловскую область придет воздух с Арктики

В Свердловскую область придет воздух с Арктики

22 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал, какая погода будет в Свердловской области 22 апреля 2024 года.

В восточной и северных частях региона распространится холодный арктический воздух. При этом на юго-западе останется тепло, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Грань между теплом и прохладой будет направляться с северо-западной части на юго-восточную часть. Ночью 23 апреля возможны осадки в виде дождя и похолодание.

22 апреля днем температура станет выше до +10 градусов на севере региона, а на юго-западной — до +22 градусов. В Екатеринбурге станет теплее до +19 градусов.

Напомним, 22 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле будет +19 градусов, а к середине недели похолодает до +1 градуса. Кроме того, ожидаются осадки.

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