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Updated Сегодня, 12:46

Экс-милиционера арестовали в Екатеринбурге за убийство семьи 20 лет назад

Расправился с семьей: экс-милиционер арестован в Екатеринбурге за давнее убийство

23 мая 2024, 12:44
Фото: пресс-служба Ленинского районного суда

Экс-милиционера арестовали в Екатеринбурге за убийство семьи 20 лет назад

Владислава Соболя подозревают в причастности к расправе над семьей из трех человек в Пионерском поселке Екатеринбурга 20 лет назад.

Решение об аресте принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе ведомства.

Вместе с Соболем задержаны еще трое бывших сотрудников правоохранительных органов. Их подозревают в убийствах с помощью огнестрельного оружия в «нулевых». Дело оборотней в погонах долгое время лежало под сукном из-за недостатка улик. В этом году расследование возобновилось.

Об аресте остальных задержанных пока не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге задержали главного борьба с коррупцией Андрея Дьякова.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Убийство#Криминал#Семья#Арест#Милиция#18+#Екатеринбург
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