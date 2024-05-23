Расправился с семьей: экс-милиционер арестован в Екатеринбурге за давнее убийство

Вместе с Соболем задержаны еще трое бывших сотрудников правоохранительных органов. Их подозревают в убийствах с помощью огнестрельного оружия в «нулевых». Дело оборотней в погонах долгое время лежало под сукном из-за недостатка улик. В этом году расследование возобновилось.