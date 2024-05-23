tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Начальник паспортно-визовой службы задержан в Свердловской области

Начальник паспортно-визовой службы задержан в Свердловской области

23 мая 2024, 07:43
Фото: 1MI
В Свердловской области задержали руководителя паспортно-визовой службы Александра Луканина.

Луканину предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, пишет 66.ру со ссылкой на пресс-службу суда Ленинского района Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Владимир Семенюк. Он подозревается в причастности к деятельности преступной группировки бывших сотрудников милиции и совершению тройного убийства в начале 2000-х годов.

Кроме Семенюка арестованы еще четыре человека, которые состояли в банде. Трое из них на момент незаконной деятельности работали в МВД, четвертый, по версии следствия, был их водителем.

Кроме борца с коррупцией в Свердловской области задержали главу областного УФНС
Узнать подробнее
Читайте также:
СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник отдела борьбы с коррупциейРецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской областиЗадержан житель Екатеринбурга за убийство бывшей жены
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Превышение полномочий#Криминал#Задержанный#Задержание#Начальник#Руководитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Ливни и снег ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 07:26
В Екатеринбурге банк резко поднял платежи по ипотеке в 10 раз участнику СВО
Сегодня, 08:41
Житель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам
Сегодня, 08:17
Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви
Сегодня, 07:46
Неизвестные бросили переноску с четырьмя котятами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:31
"