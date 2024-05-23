Начальник паспортно-визовой службы задержан в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Луканину предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, пишет 66.ру со ссылкой на пресс-службу суда Ленинского района Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Владимир Семенюк. Он подозревается в причастности к деятельности преступной группировки бывших сотрудников милиции и совершению тройного убийства в начале 2000-х годов.
Кроме Семенюка арестованы еще четыре человека, которые состояли в банде. Трое из них на момент незаконной деятельности работали в МВД, четвертый, по версии следствия, был их водителем.