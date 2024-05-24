Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Александру 31 год. Он родился в Нижнем Тагиле, отучился в школе №1, закончил кадетскую школу №21 и поступил в училище №104. Молодой человек вместе с супругой воспитывает двоих детей. В 2018 году из-за несчастного случая Александр лишился 1/3 ноги. Однако молодой человек не опустил руки и после ампутации стал хоккеистом в сборной по следж-хоккею в Челябинске, а затем в Оренбурге. В копилке у команды бронзовые медали чемпионата Югры и чемпионата России.
По медицинским показаниям мне запретили играть, и я пошел работать на УВЗ в цех №120. Но после было принято решение пойти на СВО. Проблем с контрактом не было, у меня категория А, я бегаю и прыгаю, как все, — рассказал тагильчанин редакции TagilCity.ru.
Александр в настоящее время находится в зоне специальной военной операции. Он сотрудничает с тагильским фондом «Вместе мы сила — жены Нижнего Тагила», который занимается доставкой гуманитарной помощи на фронт. Молодой человек отметил, что там, на передке, солдаты будут рады получить дополнительные маскировочные сети, медикаменты, бинты, жгуты, инструменты. Также не помешают дизельные генераторы, поскольку электроэнергии там нет.
Нужно абсолютно все. Также мы обратились в администрацию с просьбой предоставить автомобиль для транспортировки людей из зоны боевых действий. Я думаю, все же найдутся добрые люди и помогут нам в трудную минуту, ведь все мы единое целое и отстаиваем общие интересы, — рассказал редакции Александр.
Сбор гуманитарной помощи в Нижнем Тагиле осуществляется по адресу проспект Мира, кабинет №10.