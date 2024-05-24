Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью

Александру 31 год. Он родился в Нижнем Тагиле, отучился в школе №1, закончил кадетскую школу №21 и поступил в училище №104. Молодой человек вместе с супругой воспитывает двоих детей. В 2018 году из-за несчастного случая Александр лишился 1/3 ноги. Однако молодой человек не опустил руки и после ампутации стал хоккеистом в сборной по следж-хоккею в Челябинске, а затем в Оренбурге. В копилке у команды бронзовые медали чемпионата Югры и чемпионата России.