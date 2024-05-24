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В поселке под Нижним Тагилом пылесосят берег загрязненного пенопластом пруда

МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта

24 мая 2024, 12:11
Фото: МУП «Тагилдорстрой»

В поселке под Нижним Тагилом пылесосят берег загрязненного пенопластом пруда

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом работники МУП «Тагилдорстрой» со специальными пылесосами прибирают берег Черноисточинского водохранилища от пенополистироловой крошки.

Такая приборка берега связана с загрязнением пруда в районе мыса Крутики кусками и крошкой пенопласта. Мусор появился там год назад после функционирования на водной поверхности илососной машины и труб, обернутых пенопластом. Природоохранный прокурор подал на тагильский МУП в суд, с целью обязать его устранить нарушения законодательства.

Заняться очисткой особо охраняемой природной территории от пенопласта предприятие намеревалось после майских праздников. О начале работ на объекте МУП «Тагилдорстрой» сообщил 23 мая.

Директор предприятия Игорь Васильев в беседе с TagilCity.ru отметил, что на данные работы уйдет примерно около недели.

В том году мы неделю пылесосили. Было чисто. Видимо, после зимы прибило к берегу, что осталось, — сообщил Васильев.
Фото: МУП "Тагилдорстрой"

Добавим, что к мероприятиям по уборке территории присоединяются местные жители, а также жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Природоохранная прокуратура#Уборка#Черноисточинск#Черноисточинский пруд#МУП Тагилдорстрой#Природа#Екатеринбург
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