МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Такая приборка берега связана с загрязнением пруда в районе мыса Крутики кусками и крошкой пенопласта. Мусор появился там год назад после функционирования на водной поверхности илососной машины и труб, обернутых пенопластом. Природоохранный прокурор подал на тагильский МУП в суд, с целью обязать его устранить нарушения законодательства.
Заняться очисткой особо охраняемой природной территории от пенопласта предприятие намеревалось после майских праздников. О начале работ на объекте МУП «Тагилдорстрой» сообщил 23 мая.
Директор предприятия Игорь Васильев в беседе с TagilCity.ru отметил, что на данные работы уйдет примерно около недели.
В том году мы неделю пылесосили. Было чисто. Видимо, после зимы прибило к берегу, что осталось, — сообщил Васильев.
Добавим, что к мероприятиям по уборке территории присоединяются местные жители, а также жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга.