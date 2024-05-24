МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта

Такая приборка берега связана с загрязнением пруда в районе мыса Крутики кусками и крошкой пенопласта. Мусор появился там год назад после функционирования на водной поверхности илососной машины и труб, обернутых пенопластом. Природоохранный прокурор подал на тагильский МУП в суд, с целью обязать его устранить нарушения законодательства.