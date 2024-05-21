Амирчик и Маршал, мусор и пенопласт, сапборды и пыльца: итоги дня в Нижнем Тагиле

Тагильская полиция задержала вандалов, которые разбили окна в здании бывшей санэпидстанции на улице Гвардейской. Все случилось еще в апреле, однако местные жители опасаются повторения подобных случаев, а также в целом беспокоятся из-за того, что происходит в заброшенном помещении на первом этаже. В мэрии Тагила заверили жильцов, что поводов для беспокойства нет: здесь отключены все коммуникации и отрезано газо- и водоснабжение.