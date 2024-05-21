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Амирчик и Маршал, мусор и пенопласт, сапборды и пыльца: итоги дня в Нижнем Тагиле

Амирчик и Маршал, мусор и пенопласт, сапборды и пыльца: итоги дня в Нижнем Тагиле

21 мая 2024, 16:55
Стали известны имена хэдлайнеров на дне города в Нижнем Тагиле. Экоактивисты чистили берег тагильского пруда от мусора и пенопласта. Введены правила катания на сапбордах. Полиция задержала бивших окна вандалов, а еще тагильчан предупредили о выбросах березовой пыльцы. Итоги 21 мая — в нашем обзоре.

На день города 9–10 августа в Нижний Тагил приедут популярные российские исполнители — Амирчик и Александр Маршал. При этом гонорар Амирчику составит один миллион рублей, а Александр Маршал получит в пять раз больше — 5 млн рублей. Амирчик будет петь 40 минут, а Маршал — целый час.

Амирчик и Александр Маршал стали хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле
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В прошлые выходные жители Черноисточинска и Нижнего Тагила приняли участие в субботнике по очистке берегов Черноисточинского водохранилища от мусора и пенопласта. Волонтеры набрали не менее кубометра мусора, в том числе собрали крошки и мелкие куски пенопласта, хотя этой работой по требованию природоохранной прокуратуры должен заниматься МУП «Тагидорстрой».

«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом
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В Нижнем Тагиле разработали специальные правила катания на сапбордах. Такая необходимость возникла после того, как в прошлом году местная жительница на сапе была сбита моторной лодкой и попала в реанимацию. Правилами предусмотрено, что кататься на досках можно только в днем, человек при этом должен носить спасательный жилет и специальный шлем.

В шлеме и в светлое время: правила и запреты катания на САП-бордах в Нижнем Тагиле
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Тагильская полиция задержала вандалов, которые разбили окна в здании бывшей санэпидстанции на улице Гвардейской. Все случилось еще в апреле, однако местные жители опасаются повторения подобных случаев, а также в целом беспокоятся из-за того, что происходит в заброшенном помещении на первом этаже. В мэрии Тагила заверили жильцов, что поводов для беспокойства нет: здесь отключены все коммуникации и отрезано газо- и водоснабжение.

В Нижнем Тагиле задержаны вандалы, громившие окна на Тагилстрое
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Тагильчан снова предупредили о выбросах березовой пыльцы. Местным жителям, склонным к аллергическим реакциям, следует подготовиться: концентрация пыльцы будет расти в течение всей недели, а к выходным, 25 и 26 мая, достигнет экстремального уровня.

Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца
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