Амирчик и Маршал, мусор и пенопласт, сапборды и пыльца: итоги дня в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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На день города 9–10 августа в Нижний Тагил приедут популярные российские исполнители — Амирчик и Александр Маршал. При этом гонорар Амирчику составит один миллион рублей, а Александр Маршал получит в пять раз больше — 5 млн рублей. Амирчик будет петь 40 минут, а Маршал — целый час.
В прошлые выходные жители Черноисточинска и Нижнего Тагила приняли участие в субботнике по очистке берегов Черноисточинского водохранилища от мусора и пенопласта. Волонтеры набрали не менее кубометра мусора, в том числе собрали крошки и мелкие куски пенопласта, хотя этой работой по требованию природоохранной прокуратуры должен заниматься МУП «Тагидорстрой».
В Нижнем Тагиле разработали специальные правила катания на сапбордах. Такая необходимость возникла после того, как в прошлом году местная жительница на сапе была сбита моторной лодкой и попала в реанимацию. Правилами предусмотрено, что кататься на досках можно только в днем, человек при этом должен носить спасательный жилет и специальный шлем.
Тагильская полиция задержала вандалов, которые разбили окна в здании бывшей санэпидстанции на улице Гвардейской. Все случилось еще в апреле, однако местные жители опасаются повторения подобных случаев, а также в целом беспокоятся из-за того, что происходит в заброшенном помещении на первом этаже. В мэрии Тагила заверили жильцов, что поводов для беспокойства нет: здесь отключены все коммуникации и отрезано газо- и водоснабжение.
Тагильчан снова предупредили о выбросах березовой пыльцы. Местным жителям, склонным к аллергическим реакциям, следует подготовиться: концентрация пыльцы будет расти в течение всей недели, а к выходным, 25 и 26 мая, достигнет экстремального уровня.