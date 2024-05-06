Репетиция парада Победы в Тагиле, безумная «Газель», ремонт улиц и вездеходы

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В Нижнем Тагиле за три дня до Дня Победы состоялась репетиция парада. Вечером у Драмтеатра собралась военная техника, приехали музыканты, кадеты и военнослужащие. Парковка на улице, где проходила репетиция, была запрещена, а центре городе образовались пробки из-за перекрытия подъездных путей.
TagilCity.ru традиционно по понедельникам подводит экоитоги минувшей недели. Выбросы сероводорода за апрель, строительство станции водоподготовки «Южная», противопожарные мероприятия и возведение новых пожарных пирсов в Тагиле — об этом можно прочитать в новом обзоре.
В Нижнем Тагиле водитель «Газели» не справился с управлением и влетел в остановочный павильон на Черноисточинском шоссе. До этого он снес ехавшую по «встречке» иномарку. В этом ДТП с крутыми пируэтами обошлось без пострадавших.
Тагильская мэрия планирует отремонтировать дороги на проспекте Ленина и улице Пархоменко в 2025 году. Кроме асфальта дорожные рабочие также подлатают трамвайные пути. Об этом уже давно просят горожане — они всерьез переживают за новые трамваи, которые могут быстро прийти в негодность из-за «кривых» рельсов.
Кто-то путешествует на автомобиле, другие предпочитают поезд или самолет. Но есть категория жителей Среднего Урала, которые выбирают в качестве туристического транспорта вездеход. Чем руководствуются свердловчане, решившиеся отправиться в поход по труднопроходимым местам, и в каких районах Свердловской области развиты туристические маршруты на вездеходах, рассказывает TagilCity.ru.