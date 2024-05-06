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Репетиция парада Победы в Тагиле, безумная «Газель», ремонт улиц и вездеходы

Репетиция парада Победы в Тагиле, безумная «Газель», ремонт улиц и вездеходы

6 мая 2024, 17:17
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы. TagilCity.ru рассказывает об экособытиях недели. «Газель» протаранила остановку на Гальянке. В мэрии обещают отремонтировать центр города в 2025 году. Вездеходы грязи не боятся. Итоги Тагила и региона за 6 мая — в нашем традиционном обзоре.

В Нижнем Тагиле за три дня до Дня Победы состоялась репетиция парада. Вечером у Драмтеатра собралась военная техника, приехали музыканты, кадеты и военнослужащие. Парковка на улице, где проходила репетиция, была запрещена, а центре городе образовались пробки из-за перекрытия подъездных путей.

Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
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TagilCity.ru традиционно по понедельникам подводит экоитоги минувшей недели. Выбросы сероводорода за апрель, строительство станции водоподготовки «Южная», противопожарные мероприятия и возведение новых пожарных пирсов в Тагиле — об этом можно прочитать в новом обзоре.

Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
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В Нижнем Тагиле водитель «Газели» не справился с управлением и влетел в остановочный павильон на Черноисточинском шоссе. До этого он снес ехавшую по «встречке» иномарку. В этом ДТП с крутыми пируэтами обошлось без пострадавших.

«ГАЗель» снесла автобусную остановку на Гальянке в Нижнем Тагиле
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Тагильская мэрия планирует отремонтировать дороги на проспекте Ленина и улице Пархоменко в 2025 году. Кроме асфальта дорожные рабочие также подлатают трамвайные пути. Об этом уже давно просят горожане — они всерьез переживают за новые трамваи, которые могут быстро прийти в негодность из-за «кривых» рельсов.

Проспект Ленина и часть Пархоменко отремонтируют в Тагиле в 2025 году
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Кто-то путешествует на автомобиле, другие предпочитают поезд или самолет. Но есть категория жителей Среднего Урала, которые выбирают в качестве туристического транспорта вездеход. Чем руководствуются свердловчане, решившиеся отправиться в поход по труднопроходимым местам, и в каких районах Свердловской области развиты туристические маршруты на вездеходах, рассказывает TagilCity.ru.

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Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
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