Репетиция парада Победы в Тагиле, безумная «Газель», ремонт улиц и вездеходы

Тагильская мэрия планирует отремонтировать дороги на проспекте Ленина и улице Пархоменко в 2025 году. Кроме асфальта дорожные рабочие также подлатают трамвайные пути. Об этом уже давно просят горожане — они всерьез переживают за новые трамваи, которые могут быстро прийти в негодность из-за «кривых» рельсов.