В Екатеринбурге ищут астролога-рекрутера с зарплатой до 150 тысяч

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В вакансии указано, что кандидат должен верить во влияние планет на успехи сотрудников в рабочих делах и ориентироваться на звезды при управлении ресурсами компании. Объявление есть на сайте HeadHunter.
Также у соискателя должны быть опыт работы астрологом не менее двух лет, умение составлять натальные карты, а также гороскоп, чья точность прогнозов не менее 80%.
Обязанности астролога — анализировать с помощью астрологии личности коллег, соискателей, консультировать руководство.
Напомним, в Екатеринбурге появилась вакансия машиниста асфальтоукладчика, которому предлагают зарплату до 250 тысяч рублей.