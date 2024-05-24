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Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В Екатеринбурге ищут астролога-рекрутера с зарплатой до 150 тысяч

В Екатеринбурге ищут астролога-рекрутера с зарплатой до 150 тысяч

24 мая 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге открыта вакансия HR-астролога, которому предлагается зарплата от 80 до 150 тысяч рублей.

В вакансии указано, что кандидат должен верить во влияние планет на успехи сотрудников в рабочих делах и ориентироваться на звезды при управлении ресурсами компании. Объявление есть на сайте HeadHunter.

Также у соискателя должны быть опыт работы астрологом не менее двух лет, умение составлять натальные карты, а также гороскоп, чья точность прогнозов не менее 80%.

Обязанности астролога — анализировать с помощью астрологии личности коллег, соискателей, консультировать руководство.

Напомним, в Екатеринбурге появилась вакансия машиниста асфальтоукладчика, которому предлагают зарплату до 250 тысяч рублей.

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