В Нижнем Тагиле в Запрудном проложат газопровод низкого давления за 29,9 млн рублей

В частном секторе в Нижнем Тагиле проведут газопровод за 29,9 млн рублей

В Нижнем Тагиле в районе Запрудный за 29,9 миллиона рублей проложат газопровод низкого давления. Тендер на проведение работ был объявлен 18 мая 2024 года. Работы будут вестись на улицах частного сектора. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 30 мая.