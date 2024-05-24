В Нижнем Тагиле в Запрудном проложат газопровод низкого давления за 29,9 млн рублей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В рамках закупки планируется строительство газопровода низкого давления, который будет обслуживать жилые дома на улицах Белогорская, Вешний, Сенной, 1 Мая, Васильковая, 1-я Запрудная и 2-я Запрудная. Общая стоимость работ составляет 29 966 132 рубля 16 копеек с учетом НДС.
Договор с подрядной организацией предусматривает проведение ряда работ, включая подготовку территории, земляные работы, монтаж газопровода, установку отключающих устройств, контроль стыков, испытание газопровода, исполнительную съемку газопровода, а также комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель.
Подрядчик обязан обеспечить охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ, а также своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта.
Срок выполнения всех работ — до 31 октября 2024 года. Работы на 80% от общей суммы контракта подрядчик должен выполнить собственными силами, а оставшиеся 20% — с привлечением субподрядчика из числа представителей малого и среднего бизнеса.
Важно отметить, что технологии сварки и сварочное оборудование должны быть аттестованы на группу опасных технических устройств «Газовое оборудование». Это необходимо для обеспечения безопасности и надежности работы газопровода.