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В частном секторе в Нижнем Тагиле проведут газопровод за 29,9 млн рублей

В Нижнем Тагиле в Запрудном проложат газопровод низкого давления за 29,9 млн рублей

24 мая 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney

В частном секторе в Нижнем Тагиле проведут газопровод за 29,9 млн рублей

В Нижнем Тагиле в районе Запрудный за 29,9 миллиона рублей проложат газопровод низкого давления. Тендер на проведение работ был объявлен 18 мая 2024 года. Работы будут вестись на улицах частного сектора. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 30 мая.

В рамках закупки планируется строительство газопровода низкого давления, который будет обслуживать жилые дома на улицах Белогорская, Вешний, Сенной, 1 Мая, Васильковая, 1-я Запрудная и 2-я Запрудная. Общая стоимость работ составляет 29 966 132 рубля 16 копеек с учетом НДС.

мкрн Запрудныймкрн Запрудный
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
Наружный газопровод. Проектная документация Наружный газопровод. Проектная документация
мкрн Запрудный
Фото: 2гис
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Договор с подрядной организацией предусматривает проведение ряда работ, включая подготовку территории, земляные работы, монтаж газопровода, установку отключающих устройств, контроль стыков, испытание газопровода, исполнительную съемку газопровода, а также комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель.

Подрядчик обязан обеспечить охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ, а также своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта.

Срок выполнения всех работ — до 31 октября 2024 года. Работы на 80% от общей суммы контракта подрядчик должен выполнить собственными силами, а оставшиеся 20% — с привлечением субподрядчика из числа представителей малого и среднего бизнеса.

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Важно отметить, что технологии сварки и сварочное оборудование должны быть аттестованы на группу опасных технических устройств «Газовое оборудование». Это необходимо для обеспечения безопасности и надежности работы газопровода.

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