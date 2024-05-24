В свердловских лесах активизировались гадюки: как вести себя при встрече со змеей

С наступлением теплых дней свердловские грибники все чаще видят в лесах змей. Они выползают из своих нор, чтобы погреться на пригорках. Для человека встреча с пресмыкающимся всегда сопряжена с сильным стрессом. Кроме того, потенциально она очень опасна: ведь помимо неядовитых ужей и медянок в уральских лесах водятся гадюки.