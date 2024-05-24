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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Тагильские спасатели рассказали, как защититься в лесу от змей

В свердловских лесах активизировались гадюки: как вести себя при встрече со змеей

24 мая 2024, 12:03
Фото: Telegram-канал «Три города»

Тагильские спасатели рассказали, как защититься в лесу от змей

На Среднем Урале немного потеплело, поэтому в лесах проснулись змеи. Встреча с гадюкой может быть смертельно опасной, однако простые меры предосторожности защитят грибников от нападения.

С наступлением теплых дней свердловские грибники все чаще видят в лесах змей. Они выползают из своих нор, чтобы погреться на пригорках. Для человека встреча с пресмыкающимся всегда сопряжена с сильным стрессом. Кроме того, потенциально она очень опасна: ведь помимо неядовитых ужей и медянок в уральских лесах водятся гадюки.

Фото: подписчик Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге»

Житель Верхней Пышмы Андрей столкнулся со змеей в лесу в прошлые выходные. Мужчина признается, что сильно испугался.

Было прохладно, но солнце периодически выходило и пригревало. Змею мы увидели на небольшой возвышенности. Она медленно ползла в нашу сторону и, если честно, было страшновато, — рассказал Андрей.

У змеи был черный окрас. Андрей уверен, что столкнулся с ядовитой гадюкой.

Специалисты Екатеринбургского зоопарка объясняют, что в свердловских лесах можно столкнуться как с опасными гадюками, так и с вполне безобидными ужами. Отличить их можно: у ужей по обеим сторонам головы имеются характерные желтые пятна. Однако специалисты советуют при встрече со змеей отойти на безопасное расстояние, а не пытаться определить ее вид.

Специалисты «Центра защиты населения» Нижнего Тагила дают несколько простых советов, которые помогут избежать прямого столкновения со змеей.

  • Смотрите под ноги. Змеи никогда не нападают просто так. Чаще всего укус происходит, если на змею наступить.
  • Правильно одевайтесь. Поход в лес в шортах — плохая идея не только из-за засилья клещей. Длинные штаны и высокие ботинки защитят также от укусов змей.
  • Проявляйте особое внимание, если ищите грибы в высокой траве, около густых кустов. Также нужно обращать внимание на щели между валунами и отверстия в упавших деревьях.
  • Имейте при себе палку. Но нужна она не для того, чтобы стукнуть змею по голове: прежде чем сорвать гриб, растущий в траве, проведите по ней палкой. Если там спряталась змея, то она уползет.

Кстати, встретить змею можно не только в лесу. В Среднеуральске две девочки обнаружили ядовитую гадюку в городе на детской площадке.

Житель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Лес#Опасность#Меры безопасности#Природа#Змеи
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