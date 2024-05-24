В свердловских лесах активизировались гадюки: как вести себя при встрече со змеей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
С наступлением теплых дней свердловские грибники все чаще видят в лесах змей. Они выползают из своих нор, чтобы погреться на пригорках. Для человека встреча с пресмыкающимся всегда сопряжена с сильным стрессом. Кроме того, потенциально она очень опасна: ведь помимо неядовитых ужей и медянок в уральских лесах водятся гадюки.
Житель Верхней Пышмы Андрей столкнулся со змеей в лесу в прошлые выходные. Мужчина признается, что сильно испугался.
Было прохладно, но солнце периодически выходило и пригревало. Змею мы увидели на небольшой возвышенности. Она медленно ползла в нашу сторону и, если честно, было страшновато, — рассказал Андрей.
У змеи был черный окрас. Андрей уверен, что столкнулся с ядовитой гадюкой.
Специалисты Екатеринбургского зоопарка объясняют, что в свердловских лесах можно столкнуться как с опасными гадюками, так и с вполне безобидными ужами. Отличить их можно: у ужей по обеим сторонам головы имеются характерные желтые пятна. Однако специалисты советуют при встрече со змеей отойти на безопасное расстояние, а не пытаться определить ее вид.
Специалисты «Центра защиты населения» Нижнего Тагила дают несколько простых советов, которые помогут избежать прямого столкновения со змеей.
Кстати, встретить змею можно не только в лесу. В Среднеуральске две девочки обнаружили ядовитую гадюку в городе на детской площадке.