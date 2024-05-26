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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Шалинском районе пьяный водитель снес забор дома

Пьяный водитель повис колесами авто на заборе дома в Шалинском районе

26 мая 2024, 13:47
Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Шалинском районе пьяный водитель снес забор дома

Утром 25 мая 2024 года в Шалинском районе водитель снес ограждение у жилого дома на улице Советской. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян, но он утверждает, что пил алкоголь уже после аварии.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Лады» не справился с управлением. Он выбрал небезопасную скорость и в результате съехал с дороги в врезался в забор дома.

И ограждение, и автомобиль повреждены, а мужчина отечественного авто сломал нос и был госпитализирован. В больнице выяснилось, что он был пьян, но сам свердловчанин утверждает, что выпил только после ДТП.

Известно, что стаж вождения у виновника происшествия составляет один год. Однако он уже четыре раза привлекался за нарушения ПДД. А в автошколе, где обучался водитель, теперь будут проводиться профилактические работы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

А 24 мая в Нижнем Тагиле водитель, у которого не было прав, устроил аварию. В ней пострадали пять человек.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Дом#Пьяный водитель#Забор#18+#Екатеринбург#Авария
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