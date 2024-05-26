Пьяный водитель повис колесами авто на заборе дома в Шалинском районе

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель «Лады» не справился с управлением. Он выбрал небезопасную скорость и в результате съехал с дороги в врезался в забор дома.
И ограждение, и автомобиль повреждены, а мужчина отечественного авто сломал нос и был госпитализирован. В больнице выяснилось, что он был пьян, но сам свердловчанин утверждает, что выпил только после ДТП.
Известно, что стаж вождения у виновника происшествия составляет один год. Однако он уже четыре раза привлекался за нарушения ПДД. А в автошколе, где обучался водитель, теперь будут проводиться профилактические работы.
А 24 мая в Нижнем Тагиле водитель, у которого не было прав, устроил аварию. В ней пострадали пять человек.