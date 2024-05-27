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Мертвого щенка обнаружили на берегу реки в Екатеринбурге

Мертвого щенка обнаружили на берегу реки в Екатеринбурге

27 мая 2024, 08:33
Фото: 1MI
Тело мертвого щенка было обнаружено на берегу реки в Екатеринбурге. Труп животного нашли на улице Орденоносцев 27 мая 2024 года.

Как рассказала одна из очевидиц, она на протяжении двух часов пытается дозвониться и написать в экстренные службы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам горожанки, щенок был уже явно подросший. Его нужно забрать, чтобы похоронить или кремировать. По какой причине животное скончалось — неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен труп неизвестного мужчины. В Следкоме начали проверку. Тело горожанина отправили на экспертизу. Предположительно, криминала в данной смерти нет.

Труп мужчины в Екатеринбурге лежал на остановке три часа
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