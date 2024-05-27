Мертвого щенка обнаружили на берегу реки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Как рассказала одна из очевидиц, она на протяжении двух часов пытается дозвониться и написать в экстренные службы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По словам горожанки, щенок был уже явно подросший. Его нужно забрать, чтобы похоронить или кремировать. По какой причине животное скончалось — неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен труп неизвестного мужчины. В Следкоме начали проверку. Тело горожанина отправили на экспертизу. Предположительно, криминала в данной смерти нет.