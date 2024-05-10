Труп мужчины в Екатеринбурге лежал на остановке три часа

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Через три часа тело умершего накрыли черным мешком. По словам очевидицы, ему на вид примерно около 50 лет, пишет Е1.
Также прохожая рассказала, что мужчина был хорошо одет. Предположительно, ему стало плохо, из-за чего он умер. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов.
Подробности о том, что случилось с екатеринбуржцем, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили на улице труп человека возле аптеки, который пролежал несколько часов. На место ЧП приезжали сотрудники полиции.