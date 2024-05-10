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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Труп мужчины в Екатеринбурге лежал на остановке три часа

Труп мужчины в Екатеринбурге лежал на остановке три часа

10 мая 2024, 11:27
Фото: Е1
Тело мужчины в Екатеринбурге обнаружили около трамвайной остановки на улице Серафимы Дерябиной 10 мая 2024 года. Труп лежал несколько часов.

Через три часа тело умершего накрыли черным мешком. По словам очевидицы, ему на вид примерно около 50 лет, пишет Е1.

Также прохожая рассказала, что мужчина был хорошо одет. Предположительно, ему стало плохо, из-за чего он умер. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов.

Подробности о том, что случилось с екатеринбуржцем, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге прохожие заметили на улице труп человека возле аптеки, который пролежал несколько часов. На место ЧП приезжали сотрудники полиции.

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