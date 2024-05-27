Рычат, мычат и кусаются: кто такие фурри и где они водятся в Свердловской области

Слово «фурри» происходит от английского furry (пушистый). Зародилось движение в США в конце 90-х годов. В Россию этот модный среди подростков «тренд» пришел не так давно и сразу обрел популярность. Последователи фурри поклоняются антропоморфным животным, то есть тем, которые сочетают в себе черты человека и зверя. В парках Екатеринбурга и других свердловских городов сегодня нередко можно встретить детей, подростков, а порой и взрослых, которые не только одеваются в костюмы животных, но и ведут себя по-звериному: ходят на четвереньках, рычат, мычат, мяукают. Некоторые последователи фурри могут обнюхать незнакомого человека на улице или лизнуть его в лицо.