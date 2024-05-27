Рычат, мычат и кусаются: кто такие фурри и где они водятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Все мы в детстве смотрели мультфильмы: сначала советские, в которых главными героями часто становились животные — белочки, зайчики, еноты, волки и многие другие. Те россияне, чье детство пришлось на 90-е годы, не могли оторваться от диснеевских шедевров «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Утиных историй», где главными героями тоже были звери — бурундуки и утки. Сегодня говорящие животные живут не только на экранах ТВ — их можно встретить и на улице.
Слово «фурри» происходит от английского furry (пушистый). Зародилось движение в США в конце 90-х годов. В Россию этот модный среди подростков «тренд» пришел не так давно и сразу обрел популярность. Последователи фурри поклоняются антропоморфным животным, то есть тем, которые сочетают в себе черты человека и зверя. В парках Екатеринбурга и других свердловских городов сегодня нередко можно встретить детей, подростков, а порой и взрослых, которые не только одеваются в костюмы животных, но и ведут себя по-звериному: ходят на четвереньках, рычат, мычат, мяукают. Некоторые последователи фурри могут обнюхать незнакомого человека на улице или лизнуть его в лицо.
По мнению экспертов, российские дети и подростки, подражающие животным, зачастую не разделяют два разных направления — фурри и квадробику, новый вид фитнеса, который предполагает повторение движений животных.
Как рассказал «Газете.ру» лучший психиатр России по версии ресурса «ПроДокторов» Антон Елисеенко, последователи квадробики ассоциируют себя с животными и полностью копируют их движения и поведение. При этом настоящие фурри относятся к апологетам квадробики скорее отрицательно, потому что отождествляют себя с антропоморфными животными: они имеют звериный облик, однако ведут себя скорее, как люди.
Так как оба движения в России новые, далеко не все пока улавливают разницу.
По мнению детского и семейного психолога, эксперта портала Phsychologies.ru Кристины Егоровой, в увлечении фурри дети и подростки ищут столь необходимые любому человеку вещи: эмоциональную поддержку, новых друзей, возможности для самовыражения, принадлежность к определенной социальной группе, в которой тебя не отвергают. И это положительные моменты, которые нельзя не признать.
Однако здесь есть и обратная сторона. Переодеваясь в животных, подражая их повадкам и манере поведения, человек по сути сбегает в альтернативную реальность, в которой проживает не свою, а выдуманную жизнь. Слишком глубокий уход в собственную «вселенную» порождает проблемы с социальной адаптацией, иногда ребенок начинает пренебрегать повседневными обязанностями. Ношение костюмов животных и звериное поведение на людях может вызывать насмешки сверстников, отчуждение и даже издевательства.
На Среднем Урале, как и в других городах России, фурри объединяются в стайки, как и положено зверям. Например, в сообщество «Фурри Новое поколение IЕкатеринбургI» в ВК входит 621 человек. Это активный паблик, в котором кипит жизнь. Причем екатеринбургские фурри общаются между собой не только в интернете: они регулярно устраивают мероприятия и совместные прогулки, фотоотчеты о которых выкладывают в сеть.
В Нижнем Тагиле также есть свое сообщество, однако не столь открытое, как в Екатеринбурге: общий доступ к паблику закрыт, для вступления в группу нужно подать заявку администратору и дождаться одобрения кандидатуры. На данный момент в группе числятся 40 человек.
Также местные фурри могут присоединиться к паблику «Уральские фурри». Сообщество объединяет все города Свердловской области, а также приглашает новых участников из других уральских регионов — Челябинской области и Пермского края.
В США, где и зародилось движение фурри, кое-где «пушистики» порой переходят все границы: начинают бросаться на людей, кусаются, лижутся и даже могут метить территорию. В апреле 2024 года в штате Юта города Маунт-Нево в одной из школ прошел настоящий митинг против фурри. Поводом для него стало настоящее засилье «пушистых» в стенах учебного заведения: они срывали уроки, бросались на других детей и учителей. Все это происходило при полном попустительстве руководства школы, которое даже разрешило поставить в туалетах лотки с наполнителем для фурри. Разгневанные ученики и родители выступили с требованием немедленно запретить движение и наказать его последователей. Собравшиеся дружно скандировали «Мы люди, а не животные» и «Прекратите промывать нам мозги».
В итоге акция протеста закончилась ничем — фурри в школе не запретили. Однако активисты не собираются сдаваться и уже создали петицию к властям округа с требованием разобраться в ситуации.
В России фурри пока ведут себя намного тише, однако в обществе уже раздаются отдельные голоса с требованием признать субкультуру деструктивной и запретить. В частности, проблемой активно занимается Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирины Волынец, которая запросила экспертизу НИИ Росдетства для оценки влияния субкультуры на неокрепшие умы. По мнению омбудсмена, если родители не запрещают детям ходить по улицам с хвостом и ушами, то запрет нужно вводить на уровне государства.