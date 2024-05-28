Российское ГИБДД снова превращается в ГАИ: ведомство берет старое название

Глава ведомства Михаил Черников во вторник, 28 мая, участвуя в заседании Общественного совета МВД, напомнил, что в РФ с 2002 года ГИБДД и ГАИ по документами были равноправными названиями, однако чаще использовалась первая аббревиатура.