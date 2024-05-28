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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Глава ГИБДД России Черников объявил о возвращении названия ГАИ

Российское ГИБДД снова превращается в ГАИ: ведомство берет старое название

28 мая 2024, 16:28
Фото: 1MI

Глава ГИБДД России Черников объявил о возвращении названия ГАИ

На российские дороги скоро вновь выйдут гаишники. В ведомстве официально решили отказаться от названия ГИБДД.

Глава ведомства Михаил Черников во вторник, 28 мая, участвуя в заседании Общественного совета МВД, напомнил, что в РФ с 2002 года ГИБДД и ГАИ по документами были равноправными названиями, однако чаще использовалась первая аббревиатура.

По словам Черникова, теперь название ГИБДД будет полностью исключено из правовой документации, данный момент уже урегулирован законом. В нормативно-правовых актах ведомства уже сейчас фигурирует только название Госавтоинспекция.

Напомним, что ГАИ (Госавтоинспекция) появилась в СССР в 1936 году с развитием транспортного сообщения. Ведомство переименовали в 1998 году, однако реформа вызвала много споров и была воспринята обществом неоднозначно.

Ранее стало известно о задержании в Тагиле начальника РЭО ГИБДД за взятки от автошкол.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#ГИБДД#ГАИ#Название#Переименование#Екатеринбург
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