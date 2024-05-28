Российское ГИБДД снова превращается в ГАИ: ведомство берет старое название

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Глава ведомства Михаил Черников во вторник, 28 мая, участвуя в заседании Общественного совета МВД, напомнил, что в РФ с 2002 года ГИБДД и ГАИ по документами были равноправными названиями, однако чаще использовалась первая аббревиатура.
По словам Черникова, теперь название ГИБДД будет полностью исключено из правовой документации, данный момент уже урегулирован законом. В нормативно-правовых актах ведомства уже сейчас фигурирует только название Госавтоинспекция.
Напомним, что ГАИ (Госавтоинспекция) появилась в СССР в 1936 году с развитием транспортного сообщения. Ведомство переименовали в 1998 году, однако реформа вызвала много споров и была воспринята обществом неоднозначно.
Ранее стало известно о задержании в Тагиле начальника РЭО ГИБДД за взятки от автошкол.