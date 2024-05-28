Врач предупредила о возможных последствиях употребления сырников

«Долгое время считалось, что сырники — это почти диетическое блюдо, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах, но в 21 веке стало понятно, что это не так полезно. Об этом говорит состав: это творог, мука, добавленный сахар и яйцо. Все это жарится на сковороде», — пояснила эксперт.