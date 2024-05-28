Врач предупредила о возможных последствиях употребления сырников

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
По ее словам, в последнее время люди значительно пересмотрели представление о правильном питании, это коснулось и сырников.
«Долгое время считалось, что сырники — это почти диетическое блюдо, и они всегда были предусмотрены в санаториях, в больницах, но в 21 веке стало понятно, что это не так полезно. Об этом говорит состав: это творог, мука, добавленный сахар и яйцо. Все это жарится на сковороде», — пояснила эксперт.
Как правило, уточнила собеседница, для сырников выбирают самый жирный творог — 9-18%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Тогда сырник становится очень интересным, воздушным, с насыщенным вкусом, и потрясающим сливочным ароматом. При этом сырники содержат много животных жиров, в которых есть холестерин низкой плотности. Он вызывает такие болезни, как инсульты, инфаркты, проблемы с сосудами и так далее», — рассказала Ноев.
Мука, как правило, выбирают высшего сорта — то есть самого тонкого помола, добавила диетолог. В такой муке не остается белка, только простые углеводы, которые повышают риск диабета.
«Сахар вообще очень вреден. В 21 веке стараются избавляться от него, добавляют заменители, хотя уже доказано, что они не слишком полезны для организма. И это сочетание жиров и простых углеводов в сырнике вызывает большой риск ожирения, диабета, инсультов, инфарктов и атеросклероза. А корочка, получаемая за счет обжарки на сковороде с маслом, увеличивает риск раковых опухолей», — подчеркнула эксперт.
Поэтому, отметила медик, сырники можно есть один или два раза в неделю, но при этом готовить их самостоятельно, а не покупать. Творог лучше выбирать с минимальной жирностью, сахар заменить фруктами. Вместо муки подойдут отруби или специальный порошок с клетчаткой — псиллиум. Конечно же, вместо жарки сырников на сковороде, лучше запечь их в духовке или использовать пароварку.