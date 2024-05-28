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Жительница поселка в Свердловской области избежит колонии за убийство матери

Жительница поселка в Свердловской области избежит колонии за убийство матери

28 мая 2024, 13:51
Фото: 1MI
Жительница поселка Уфимский в Свердловской области, которая обвиняется в том, что вместе с мужем убила свою мать, не будет отправлена в колонию. Психиатрическая экспертиза показала, что девушка невменяема.

Обвиняемой 21 год. По результатам исследования она будет направлена на лечение, сообщили в СК Свердловской области.

ЧП произошло в сентябре прошлого года. Тогда девушка Нуриза и ее 37-летний сожитель убили 47-летнюю мать. Они задушили ее во время ссоры, обмотав пищевой пленкой, а потом попытались спрятать тело в лесу.

Сама же обвиняемая во время разговора с журналистами настаивала, что не убивала мать, а сама является жертвой сожителя, пишет Е1. Он сейчас находится в СИЗО, где пробудет как минимум до 8 июня. Уголовное дело направлено в суд.

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