Жительница поселка в Свердловской области избежит колонии за убийство матери

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Обвиняемой 21 год. По результатам исследования она будет направлена на лечение, сообщили в СК Свердловской области.
ЧП произошло в сентябре прошлого года. Тогда девушка Нуриза и ее 37-летний сожитель убили 47-летнюю мать. Они задушили ее во время ссоры, обмотав пищевой пленкой, а потом попытались спрятать тело в лесу.
Сама же обвиняемая во время разговора с журналистами настаивала, что не убивала мать, а сама является жертвой сожителя, пишет Е1. Он сейчас находится в СИЗО, где пробудет как минимум до 8 июня. Уголовное дело направлено в суд.