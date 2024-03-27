Завернула в пакет и выбросила: в Екатеринбурге мать хотела убить новорожденного сына

Роды прошли в домашних условиях 15 декабря 2023 года, в квартире многоэтажки на улице Краснофлотцев. Сразу после родов мать завернула мальчика в пакет и вынесла его на улицу. Ребенок не погиб только благодаря бдительности случайного прохожего. Он заметил подозрительный сверток и вызвал скорую.