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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Екатеринбурге будут судить мать, которая пыталась убить новорожденного ребенка

Завернула в пакет и выбросила: в Екатеринбурге мать хотела убить новорожденного сына

27 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге будут судить мать, которая пыталась убить новорожденного ребенка

Перед судом в Екатеринбурге предстанет женщина, которая сразу после родов попыталась убить малыша, выбросив его на мороз.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга будет вынесен приговор местной жительнице, которая попыталась избавиться от новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Роды прошли в домашних условиях 15 декабря 2023 года, в квартире многоэтажки на улице Краснофлотцев. Сразу после родов мать завернула мальчика в пакет и вынесла его на улицу. Ребенок не погиб только благодаря бдительности случайного прохожего. Он заметил подозрительный сверток и вызвал скорую.

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Отмечается, что женщина, совершая преступление, находилась в стрессовом состоянии, однако при этом прекрасно осознавала свои действия и их последствия. Свою вину во время следствия она признала полностью.

В январе в Первоуральске погиб месячный ребенок, когда родители праздновали его день рождения.

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#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Мать#Роды#Новорожденный#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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