Завернула в пакет и выбросила: в Екатеринбурге мать хотела убить новорожденного сына

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
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Updated Сегодня, 09:07
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга будет вынесен приговор местной жительнице, которая попыталась избавиться от новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Роды прошли в домашних условиях 15 декабря 2023 года, в квартире многоэтажки на улице Краснофлотцев. Сразу после родов мать завернула мальчика в пакет и вынесла его на улицу. Ребенок не погиб только благодаря бдительности случайного прохожего. Он заметил подозрительный сверток и вызвал скорую.
Отмечается, что женщина, совершая преступление, находилась в стрессовом состоянии, однако при этом прекрасно осознавала свои действия и их последствия. Свою вину во время следствия она признала полностью.
В январе в Первоуральске погиб месячный ребенок, когда родители праздновали его день рождения.