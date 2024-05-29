В Нижнем Тагиле завершились испытания «Соколиная охота»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В результате был выявлен лучший расчет БПЛА, отметили в Минобороны России.
Испытания проводились на летном поле Тагильского ракетного соединения. Руководил процессом глава службы беспилотной авиации РВСН Анатолий Беляев.
Отмечается, что были разработаны нормы, благодаря которым военным удастся поппрактиковать мастерство управления беспилотниками. Некоторое время бойцы выполняли комплекс практических этапов, показывали свой теоретический уровень знаний в этой сфере.
Итогом стало то, что ракетчикам выдали задания на полеты. За минимум времени им нужно было запустить средства разведки.
Чтобы получить наибольшее количество баллов, военные производили посадку аппаратов в заранее указанной местности. Также они посостязались в физподготовке. Победителем стала команда из Омска.
Ранее гуманитарный штаб ЕР доставил десятки тысяч тонн помощи в новые регионы страны.