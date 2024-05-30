Два вертолета подняты для борьбы с пожаром в Москве

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Когда пожарные прибыли, огонь уже охватил 2000 квадратных метров, а затем распространился на большую площадь, сообщает 360tv.ru.
По информации из источника, здание имеет размеры 80 на 55 метров, общая площадь составляет 4400 квадратных метров. Склад разделен на две части. Были слышны взрывы.
Два вертолета — Ка-32 и Ми-26 — отправлены из Московского авиационного центра для тушения. Информация о пострадавших не сообщалась.