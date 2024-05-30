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Студента-практиканта в Реже придавило камнем во время прокладки труб

Студента-практиканта в Реже придавило камнем во время прокладки труб

30 мая 2024, 10:58
Фото: СУ СК по Свердловской области
В Реже погиб 17-летний студент техникума. Его раздавило камнем во время падения в траншею во время работ. ЧП произошло 30 мая 2024 года.

У погибшего была практика в подрядной компании, которая оборудует водоснабжение, газоснабжение и водоотведение. 30 мая рабочие прокладывали газопроводные трубы вместе с практикантом.

В какой-то момент студента придавило камнем во время падения в траншею. Он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве начали проверку после гибели студента. Сотрудники установят человека, на которого возложена ответственность за соблюдение правил безопасности. По итогам проверки примут необходимые меры.

Напомним, 27 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле на УВЗ погиб 24-летний сотрудник от удара током.

Рабочий погиб от удара электрическим током на башенном кране в Екатеринбурге
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