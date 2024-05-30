Студента-практиканта в Реже придавило камнем во время прокладки труб

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
У погибшего была практика в подрядной компании, которая оборудует водоснабжение, газоснабжение и водоотведение. 30 мая рабочие прокладывали газопроводные трубы вместе с практикантом.
В какой-то момент студента придавило камнем во время падения в траншею. Он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве начали проверку после гибели студента. Сотрудники установят человека, на которого возложена ответственность за соблюдение правил безопасности. По итогам проверки примут необходимые меры.
Напомним, 27 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле на УВЗ погиб 24-летний сотрудник от удара током.