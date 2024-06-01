Ругательство на припаркованной машине нацарапали дети в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Автомобиль был припаркован в одном из дворов по улице Каспийской в микрорайоне Старатель. Неизвестные хулиганы испортили краску, нацарапав на машине ругательство. Обращение к родителям и фото испорченного авто опубликовала в местном паблике владелица машины.
Прошу обратить внимание родителей на своих прекрасных чад и объяснить что портить чужое нельзя. Двор Каспийская 25-27 кто то из детей поцарапали припаркованное авто, — написала женщина.
Она также добавила, что с родителями малолетних озорников придется разбираться в суде.
Ранее в Свердловской области дорогую иномарку повредили бык с коровой.