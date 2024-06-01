Ругательство на припаркованной машине нацарапали дети в Нижнем Тагиле

Автомобиль был припаркован в одном из дворов по улице Каспийской в микрорайоне Старатель. Неизвестные хулиганы испортили краску, нацарапав на машине ругательство. Обращение к родителям и фото испорченного авто опубликовала в местном паблике владелица машины.