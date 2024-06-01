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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Дети нацарапали ругательство на припаркованной машине в Тагиле

Ругательство на припаркованной машине нацарапали дети в Нижнем Тагиле

1 июня 2024, 12:04
Фото: паблик «Старатель»

Дети нацарапали ругательство на припаркованной машине в Тагиле

Жительница Старателя в Тагиле в соцсетях пожаловалась на детей, которые испортили ее припаркованное авто, и пригрозила судом родителям.

Автомобиль был припаркован в одном из дворов по улице Каспийской в микрорайоне Старатель. Неизвестные хулиганы испортили краску, нацарапав на машине ругательство. Обращение к родителям и фото испорченного авто опубликовала в местном паблике владелица машины.

Прошу обратить внимание родителей на своих прекрасных чад и объяснить что портить чужое нельзя. Двор Каспийская 25-27 кто то из детей поцарапали припаркованное авто, — написала женщина.

Она также добавила, что с родителями малолетних озорников придется разбираться в суде.

Ранее в Свердловской области дорогую иномарку повредили бык с коровой.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Автомобиль#Порча имущества#18+#Екатеринбург
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