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Жителя Екатеринбурга ограбили и откусили ему ухо

Жителя Екатеринбурга ограбили и откусили ему ухо

5 июня 2024, 04:49
Фото: 1MI
На гуляющего мужчину напали трое неизвестных. Инцидент случился в конце мая на улице Металлургов, 30/2 в Екатеринбурге.

Нападавшие требовали разблокировать телефон, но мужчина отказывался это делать. Тогда ему откусили ухо.

Сначала у екатеринбуржца попросил закурить один мужчина. Между ними случилась драка. В это время прибежали еще двое мужчин. Один схватил пострадавшего сзади, а второй достал телефон. Злоумышленники стали требовать разблокировать телефон. Однако екатеринбуржец отказался. Тогда державший его мужчина откусил часть уха, пишет Е1 со ссылкой на знакомого пострадавшего.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по этому происшествию вохбуждено уголовное дело. Нападавшие уже найдены.

Напомним, в конце 2023 года в Краснотурьинске подрались двое мужчин. Один в результате тоже остался без уха.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Избиение#Полиция#Ограбление#Нападение#Пострадавшие#Екатеринбург
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