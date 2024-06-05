Жителя Екатеринбурга ограбили и откусили ему ухо

Сначала у екатеринбуржца попросил закурить один мужчина. Между ними случилась драка. В это время прибежали еще двое мужчин. Один схватил пострадавшего сзади, а второй достал телефон. Злоумышленники стали требовать разблокировать телефон. Однако екатеринбуржец отказался. Тогда державший его мужчина откусил часть уха, пишет Е1 со ссылкой на знакомого пострадавшего.