Жителя Екатеринбурга ограбили и откусили ему ухо

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Нападавшие требовали разблокировать телефон, но мужчина отказывался это делать. Тогда ему откусили ухо.
Сначала у екатеринбуржца попросил закурить один мужчина. Между ними случилась драка. В это время прибежали еще двое мужчин. Один схватил пострадавшего сзади, а второй достал телефон. Злоумышленники стали требовать разблокировать телефон. Однако екатеринбуржец отказался. Тогда державший его мужчина откусил часть уха, пишет Е1 со ссылкой на знакомого пострадавшего.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по этому происшествию вохбуждено уголовное дело. Нападавшие уже найдены.
Напомним, в конце 2023 года в Краснотурьинске подрались двое мужчин. Один в результате тоже остался без уха.