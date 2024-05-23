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Супруги в Екатеринбурге избили соседского ребенка за шутку над их сыном

Супруги в Екатеринбурге избили соседского ребенка за шутку над их сыном

23 мая 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мальчик пошутил над ребенком помладше, родители которого избили его и собаку. Инцидент произошел на улице Мичурина 22 мая 2024 года.

Школьник гулял во дворе со своей собакой. Из подъезда вышел мальчик чуть младше его и собака принялась на него лаять. По словам очевидцев, ее хозяин решил пошутить и взял портфель соседа. Надев его на себя, он походил с ним по двору и отдал обратно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В это время на улицу вышли родители ребенка с портфелем. Сын им пожаловался на хулиганскую выходку соседа, после чего мать набросилась на школьника и стала его душить, а также она выворачивала ему руки. Отец ребенка пнул собаку по ребрам.

Затем женщина, ударив мальчика, повела его в полицию. Там, разобравшись в ситуации, назначили штраф горожанке и отпустили.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге прохожий набросился с камнями на велосипедиста.

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