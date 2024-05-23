Супруги в Екатеринбурге избили соседского ребенка за шутку над их сыном

Школьник гулял во дворе со своей собакой. Из подъезда вышел мальчик чуть младше его и собака принялась на него лаять. По словам очевидцев, ее хозяин решил пошутить и взял портфель соседа. Надев его на себя, он походил с ним по двору и отдал обратно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».