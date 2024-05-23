Супруги в Екатеринбурге избили соседского ребенка за шутку над их сыном

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Школьник гулял во дворе со своей собакой. Из подъезда вышел мальчик чуть младше его и собака принялась на него лаять. По словам очевидцев, ее хозяин решил пошутить и взял портфель соседа. Надев его на себя, он походил с ним по двору и отдал обратно, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В это время на улицу вышли родители ребенка с портфелем. Сын им пожаловался на хулиганскую выходку соседа, после чего мать набросилась на школьника и стала его душить, а также она выворачивала ему руки. Отец ребенка пнул собаку по ребрам.
Затем женщина, ударив мальчика, повела его в полицию. Там, разобравшись в ситуации, назначили штраф горожанке и отпустили.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге прохожий набросился с камнями на велосипедиста.