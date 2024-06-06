tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Нижнем Тагиле приватизируют МУП «Тагилдорстрой»

МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом

6 июня 2024, 14:14
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле приватизируют МУП «Тагилдорстрой»

В Нижнем Тагиле началась процедура приватизации «Тагилдорстроя». Предприятие будет преобразовано в акционерное общество к началу 2025 года.

Руководство предприятия должно провести инвентаризацию и оценить промежуточный бухгалтерский баланс, сообщили в мэрии.

Кроме того, дорожники рассчитают размер уставного капитала будущего АО и балансовую стоимость активов. Результаты аудита «Тагилдорстрой» обязан представить в управление муниципального имущества городской администрации, которое осуществляет контроль за приватизацией.

Далее сотрудники управления оценят имущество и решат, какие активы подлежат приватизации, а какие должны быть исключены из данного процесса. Далее мэрия разработает план мероприятий по переводу «Тагидлдорстроя» в другую форму собственности.

Процедура приватизации должна завершиться к 15 января 2025 года.

Ранее «Тагилдорстрою» передали контракт по ремонту путепровода на Циолковского после срыва сроков сдачи объекта УСМ.

На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
Узнать подробнее
Читайте также:
КЦТЛ может получить ущерб из-за отмены итогов приватизацииМожно ли пересмотреть итоги 30-летней приватизации в России и вернуть отданноеПриватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Экономика#Нижний Тагил#Город#Приватизация#Предприятие#Мэрия#МУП Тагилдорстрой#Собственность#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
Сегодня, 06:03
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе
Сегодня, 07:19
Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований
Сегодня, 06:36
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне
Сегодня, 09:30
В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции
Сегодня, 11:47
Поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге пытался обжаловать закрытие производства
Сегодня, 12:14
"