МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Руководство предприятия должно провести инвентаризацию и оценить промежуточный бухгалтерский баланс, сообщили в мэрии.
Кроме того, дорожники рассчитают размер уставного капитала будущего АО и балансовую стоимость активов. Результаты аудита «Тагилдорстрой» обязан представить в управление муниципального имущества городской администрации, которое осуществляет контроль за приватизацией.
Далее сотрудники управления оценят имущество и решат, какие активы подлежат приватизации, а какие должны быть исключены из данного процесса. Далее мэрия разработает план мероприятий по переводу «Тагидлдорстроя» в другую форму собственности.
Процедура приватизации должна завершиться к 15 января 2025 года.
Ранее «Тагилдорстрою» передали контракт по ремонту путепровода на Циолковского после срыва сроков сдачи объекта УСМ.